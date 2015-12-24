Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ZigZag Signal - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 2025
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Señal sobre la base del indicador ZigZag.
Se implementa el siguiente patrón:
А — doble fondo, el nivel C está por encima del nivel B, el nivel D está por encima del nivel C.
Consejos:
Úselo en EURUSD M15 con los parámetros por defecto, se pueden utilizar también otros periodos.
Dado que ZigZag se redibuja, será mejor poner a prueba el indicador en el simulador de estrategias.
En las imágenes se muestra en una serie la activación de la señal en orden decreciente de tiempo desde el momento de la publicación del indicador, se usa EURUSD M15.
Las imágenes se han hecho en el simulador de estrategias.
Imágenes:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14029
Un pequeño perfeccionamiento de un indicador llamado TVI, que creo que poca gente conoce (https://www.mql5.com/ru/code/7804).FibonacciPivot
Indicador Fibonacci que dibuja los niveles según el día anterior.
Conversor de archivos de ticks creados con ayuda del colector de ticks, en diferentes formatos de presentación de datos.Ha MaZi
Asesor sobre la base de la estrategia "Ha MaZi".