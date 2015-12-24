CodeBaseSecciones
ZigZag Signal - indicador para MetaTrader 4

Aliaksandr Hryshyn
2025
(23)
Señal sobre la base del indicador ZigZag.

Se implementa el siguiente patrón:

Z

А — doble fondo, el nivel C está por encima del nivel B, el nivel D está por encima del nivel C.

Consejos:

Úselo en EURUSD M15 con los parámetros por defecto, se pueden utilizar también otros periodos.

Dado que ZigZag se redibuja, será mejor poner a prueba el indicador en el simulador de estrategias. 

En las imágenes se muestra en una serie la activación de la señal en orden decreciente de tiempo desde el momento de la publicación del indicador, se usa EURUSD M15.

Las imágenes se han hecho en el simulador de estrategias.

Imágenes:


 

 

 

 

 

 

