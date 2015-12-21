無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigZag Signal - MetaTrader 4のためのインディケータ
シグナルは、インディケータZigZagをベースにしています。
以下のパターンが実装されます。
А —二重底、CのレベルはBのレベルよりも高く、DのレベルはCのレベルよりも高いです。
アドバイス：
初期設定のパラメータと共に、EURUSD M15で使用してください。他の期間でも大丈夫です。
ZigZagは描きかえられるので、インディケータをストラテジーテスターでテストした方がいいからです。
画像では一連のシグナルの動作を、インディケータの掲載時からの降順で表示しています。ここでは、EURUSD M15を使用しています。
画像はストラテジーテスターで作成されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14029
