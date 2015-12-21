シグナルは、インディケータZigZagをベースにしています。

以下のパターンが実装されます。

А —二重底、CのレベルはBのレベルよりも高く、DのレベルはCのレベルよりも高いです。

アドバイス：

初期設定のパラメータと共に、EURUSD M15で使用してください。他の期間でも大丈夫です。

ZigZagは描きかえられるので、インディケータをストラテジーテスターでテストした方がいいからです。

画像では一連のシグナルの動作を、インディケータの掲載時からの降順で表示しています。ここでは、EURUSD M15を使用しています。

画像はストラテジーテスターで作成されました。



