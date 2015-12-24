CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Ha MaZi - Asesor Experto para MetaTrader 4

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1169
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
ha_mazi.mq4 (35.92 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El asesor abre una operación al darse la ruptura (con el cierre de una vela) de la línea de tendencia trazada entre el pico del zigzag y la cima de los precios entre los dos últimos picos para los órdenes Buy. Para las órdenes Sell es al contrario.

  • Filtración según МА. Para Buy, el precio deberá estar por encima de МА, para Sell, por debajo de МА.
  • Cierre conforme al cruzamiento de МА.
  • Filtro cíclico. La ruptura debe tener lugar en la segunda mitad del ciclo, de la primera a la segunda cima, superpuesta sobre la primera cima de la derecha.
  • Prohibición de comercio el viernes después de una hora determinada, y cierre de las operaciones abiertas, si su beneficio es inferior al indicado en los ajustes.
  • Ausencia de pérdidas y trailing-stop.

Podrá obtener información más detallada aquí: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html

Parámetros:

Parámetro Descripción
lot Lote
stop_loss Stop-loss
take_profit Take-profit
noloss Ausencia de pérdidas (si 0 - desactivada)
noloss_pips Nivel de establecimiento de ausencia de pérdidas
trall Trailing-stop (si 0 - desactivado)
trall_start Nivel de beneficio para establecer trailing-stop
cycle_filter Filtro cíclico.
ma_filter Filtro según МА
close_ma_cross Cierre al cruzar МА
friday_time Hora de finalización del comercio el viernes
friday_close_profit Beneficio (en puntos) inferior al cual las operaciones serán cerradas el viernes
Parámetros de los indicadores
zz_InpDepth Parámetros del indicador ZigZag
zz_InpDeviation
zz_InpBackstep
ma_period Periodo МА
ma_method Método МА
ma_price Precio МА
Otros parámetros
magic Número mágico
CommentSize Cantidad de líneas en el registro de eventos en la esquina superior izquierda de la ventana (0 - desactivar esta función)

 

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14072

ConvertTicksFile ConvertTicksFile

Conversor de archivos de ticks creados con ayuda del colector de ticks, en diferentes formatos de presentación de datos.

ZigZag Signal ZigZag Signal

Señal sobre la base del indicador ZigZag.

Simple Copier Simple Copier

Utilidad de copiado de operaciones con un funcional mínimo.

El trailing que sabe hacer de todo El trailing que sabe hacer de todo

El asesor desplaza el stop-loss en la dirección del movimiento del precio mediante diversos métodos.