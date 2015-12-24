Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ha MaZi - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1169
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
El asesor abre una operación al darse la ruptura (con el cierre de una vela) de la línea de tendencia trazada entre el pico del zigzag y la cima de los precios entre los dos últimos picos para los órdenes Buy. Para las órdenes Sell es al contrario.
- Filtración según МА. Para Buy, el precio deberá estar por encima de МА, para Sell, por debajo de МА.
- Cierre conforme al cruzamiento de МА.
- Filtro cíclico. La ruptura debe tener lugar en la segunda mitad del ciclo, de la primera a la segunda cima, superpuesta sobre la primera cima de la derecha.
- Prohibición de comercio el viernes después de una hora determinada, y cierre de las operaciones abiertas, si su beneficio es inferior al indicado en los ajustes.
- Ausencia de pérdidas y trailing-stop.
Podrá obtener información más detallada aquí: http://strategy4you.ru/prostaya-strategiya-foreks/strategy-forex-na-mazi.html
Parámetros:
|Parámetro
|Descripción
|lot
|Lote
|stop_loss
|Stop-loss
|take_profit
|Take-profit
|noloss
|Ausencia de pérdidas (si 0 - desactivada)
|noloss_pips
|Nivel de establecimiento de ausencia de pérdidas
|trall
|Trailing-stop (si 0 - desactivado)
|trall_start
|Nivel de beneficio para establecer trailing-stop
|cycle_filter
|Filtro cíclico.
|ma_filter
|Filtro según МА
|close_ma_cross
|Cierre al cruzar МА
|friday_time
|Hora de finalización del comercio el viernes
|friday_close_profit
|Beneficio (en puntos) inferior al cual las operaciones serán cerradas el viernes
|Parámetros de los indicadores
|zz_InpDepth
|Parámetros del indicador ZigZag
|zz_InpDeviation
|zz_InpBackstep
|ma_period
|Periodo МА
|ma_method
|Método МА
|ma_price
|Precio МА
|Otros parámetros
|magic
|Número mágico
|CommentSize
|Cantidad de líneas en el registro de eventos en la esquina superior izquierda de la ventana (0 - desactivar esta función)
