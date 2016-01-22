请观看如何免费下载自动交易
基于之字折线指标的信号。
以下形态已实现:
А — 双底, 级别 C 高于级别 B, 级别 D 高于级别 C。
提示:
最好以省缺参数用于 EURUSD M15, 其它周期也可接受。
由于 之字折线为重绘, 最好 在策略测试器 里测试指标。
图片显示自指标发布时刻起按时间降序的信号触发序列, 用于 EURUSD M15。
图片取自策略测试器。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14029
