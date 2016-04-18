Dieses Signal basiert auf dem ZigZag Indikator.

Das folgende Muster ist implementiert:

А — doppelter Boden, der C level ist oberhalb des B levels, der D level ist oberhalb des C levels.

Hinweise:

Er wird am besten verwendet mit EURUSD M15 Mit den Standardparametern. Andere Perioden sind auch möglich.

Da der ZigZag neu gezeichnet wird, sollten Sie diesen Indikator besser in demstrategy tester testen.

Das Bild zeigt die getriggerten Events des Signals sortiert in absteigender Reihenfolge, EURUSD M15.

Die Bilder wurden dem Strategietester entnommen.



