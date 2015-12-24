Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
FibonacciPivot - indicador para MetaTrader 4
- Publicado por:
- noloxe
- Visualizaciones:
- 1420
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador construye niveles-canales partiendo de la línea de cierre del día anterior, tomando como base los datos del día anterior: dayClose+(dayHigh-dayLow)*fibo*koeff. El lunes, aparte del nivel de cierre del viernes, se dibuja de forma adicional el nivel de apertura del lunes.
- mondayGAP determina cómo construir los niveles el lunes: si es false, los niveles se construyen a partir del cierre del viernes, si es true, a partir de la apertura del lunes;
- Days — cantidad de días que se construyen, el cálculo se da a partir del día de hoy. Si se pone cero, se procesan todos los días disponibles en la historia.
- koeff — permite dilatar y contraer la retícula de niveles: los valores inferiores a la unidas comprimen, los superiores, dilatan. Recomiendo poner las cifras de Fibonacci o del Número áureo (0.34, 0.55, 0.618, 0.89, 1.44, 2.33).
Imágenes:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13985
En este asesor se usan tres indicadores: MA(150), RSI(3) con niveles 80 y 20, Stochastic(6, 3, 3) con niveles 70 y 30. Dirección de la apertura de operaciones, basada en MA. Entrada según RSI y Stochastic. Salida según Stochastic.Ticks collector - Colector de ticks
Recopila ticks, guarda los datos en un archivo y forma gráficos estándar.
Un pequeño perfeccionamiento de un indicador llamado TVI, que creo que poca gente conoce (https://www.mql5.com/ru/code/7804).ZigZag Signal
Señal sobre la base del indicador ZigZag.