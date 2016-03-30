CodeBaseSecciones
ZigZag - indicador para MetaTrader 4

Publicado:
Actualizado:
ZigZag.mq4 (8.21 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
ZigZag realiza el seguimiento y la conexión de los puntos del gráfico; la distancia entre estos puntos es igual o más que el porcentaje especificado para la escala del precio.

Depth es la cantidad mínima de las barras donde no habrá el segundo máximo/mínimo de pips Deviation menor que/mayor que el anterior. Es decir, ZigZag puede divergirse siempre, pero puede convergirse (o moverse entero) a más del valor de Deviation sólo después de Depth barras. Backstep es la cantidad mínima de las barras entre los máximos (mínimos).

Después de capturar el punto inferior, ZigZag empieza a buscar el punto de reversa hasta que el retroceso hacia abajo desde el valor máximo no supere el parámetro. En cuanto el retroceso hacia abajo supere el parámetro, el segundo punto (en nuestro caso, punto superior) se considera capturado, y ZigZag empieza a buscar el tercer punto (en nuestro caso, punto inferior), etc.

La descripción detallada de ZigZag está disponible en el apartado Análisis técnico: ZigZag

Indicador ZigZag

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7796

