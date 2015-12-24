Autor real:

Profitrader, elaboración definitiva Tor.

En los mercados de futuros los datos sobre el volumen del comercio se anuncian con un retraso de un día. Para compensar este defecto, muchos analíticos recurren al indicador de volumen de ticks (tick volume™): este permite hacer un seguimiento de los cambios de volumen durante el día comercial.

El volumen de ticks muestra la cantidad de operaciones realizadas en un determinado periodo dentro del día, pero no muestra la cantidad de contratos en la operación. Así, puede constituir, por ejemplo, 50 operaciones a la hora. Pero de esta cifra no se puede ver cuántos contratos se han realizado en cada operación. Puede ser que, por ejemplo, 50 órdenes de un solo lote o 50 órdenes de cien lotes. Desde este punto de vista del volumen de ticks, no refleja el verdadero volumen. Sin embargo, sigue siendo un indicador valioso, dado que solo él permite medir el volumen con menor retardo, aunque sacrificando para ello la precisión.

Esta es la información básica sobre el propio indicador TVI , le he dado bastantes vueltas y he averiguado cómo se lo puede usar. En relación con esto, se le han añadido las Alertas, el dibujado de flechas en el gráfico para señalarle a usted las posibles entradas.





Consejos:

En las divisas principales se lo puede usar de la siguiente forma: active el gráfico М5, con los niveles de indicador levelUP = 4 y levelDOWN = -4, a partir de ellos compraremos o venderemos. Le recomiendo no trabajar demasiado contra la tendencia, pero en realidad muchas señales se reciben contra la tendencia, las llamadas correcciones, aunque también capta los virajes. Podrá asegurarse de ello al revisar la historia.

Si usted elige, por ejemplo, oro — XAUUSD — entonces para él en el gráfico M5: levelUP = 40 y levelDOWN = -40 (como siempre *10 simplemente).

Para los marcos temporales restantes los niveles son otros y de carácter individual. Al usar MM y promediaciones, resulta un sistema bastante bueno. Conviene entrar contra la tendencia con mucho cuidado.

Variables :