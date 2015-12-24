Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Ticks Volume Indicator 1.1 - indicador para MetaTrader 4
- Publicado por:
- Yurij Izyumov
- Visualizaciones:
- 4100
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Profitrader, elaboración definitiva Tor.
En los mercados de futuros los datos sobre el volumen del comercio se anuncian con un retraso de un día. Para compensar este defecto, muchos analíticos recurren al indicador de volumen de ticks (tick volume™): este permite hacer un seguimiento de los cambios de volumen durante el día comercial.
El volumen de ticks muestra la cantidad de operaciones realizadas en un determinado periodo dentro del día, pero no muestra la cantidad de contratos en la operación. Así, puede constituir, por ejemplo, 50 operaciones a la hora. Pero de esta cifra no se puede ver cuántos contratos se han realizado en cada operación. Puede ser que, por ejemplo, 50 órdenes de un solo lote o 50 órdenes de cien lotes. Desde este punto de vista del volumen de ticks, no refleja el verdadero volumen. Sin embargo, sigue siendo un indicador valioso, dado que solo él permite medir el volumen con menor retardo, aunque sacrificando para ello la precisión.
Esta es la información básica sobre el propio indicador TVI , le he dado bastantes vueltas y he averiguado cómo se lo puede usar. En relación con esto, se le han añadido las Alertas, el dibujado de flechas en el gráfico para señalarle a usted las posibles entradas.
Consejos:
En las divisas principales se lo puede usar de la siguiente forma: active el gráfico М5, con los niveles de indicador levelUP = 4 y levelDOWN = -4, a partir de ellos compraremos o venderemos. Le recomiendo no trabajar demasiado contra la tendencia, pero en realidad muchas señales se reciben contra la tendencia, las llamadas correcciones, aunque también capta los virajes. Podrá asegurarse de ello al revisar la historia.
Si usted elige, por ejemplo, oro — XAUUSD — entonces para él en el gráfico M5: levelUP = 40 y levelDOWN = -40 (como siempre *10 simplemente).
Para los marcos temporales restantes los niveles son otros y de carácter individual. Al usar MM y promediaciones, resulta un sistema bastante bueno. Conviene entrar contra la tendencia con mucho cuidado.
Variables :
extern bool alerts = false; // alert de las operaciones supuestas extern bool play = false; // notificación acústica extern bool strelka = true; // dibujar o no dibujar las flechas extern bool searchHight = true; // buscar las rupturas del gráfico extern bool NaOtkrytieSvechi = true; // solo en la apertura de la vela extern bool AllHights = false; // todas las rupturas o (true) solo las que caigan más allá del nivel en los ajustes levelUP y levelDOWN extern int barp = 0; // en qué vela miramos: 0 o 1 (1 - no se redibuja) extern int levelUP = 4; // para el oro *10 extern int levelDOWN = -4; // para el oro *10
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13999
Indicador Fibonacci que dibuja los niveles según el día anterior.Expert_RSI_Stochastic_MA
En este asesor se usan tres indicadores: MA(150), RSI(3) con niveles 80 y 20, Stochastic(6, 3, 3) con niveles 70 y 30. Dirección de la apertura de operaciones, basada en MA. Entrada según RSI y Stochastic. Salida según Stochastic.
Señal sobre la base del indicador ZigZag.ConvertTicksFile
Conversor de archivos de ticks creados con ayuda del colector de ticks, en diferentes formatos de presentación de datos.