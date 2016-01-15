CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Sinal ZigZag - indicador para MetaTrader 4

Aliaksandr Hryshyn | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1740
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sinais com base no indicador ZigZag.

O seguinte padrão é implementado:

Z

А — fundos duplos, o nível C é acima do nível B, o nível D é acima do nível C.

Sugestões:

Melhor utilizado em EURUSD M15 com os parâmetros predefinidos, os outros períodos também são aceitáveis.

Como o ZigZag é redesenhado, é melhor para testar o indicador no testador estratégia. 

As imagens mostram o desencadeamento série sinal classificadas a partir do momento publicação indicador pelo tempo em ordem decrescente, o EURUSD M15 é usado.

As imagens foram retiradas no testador estratégia.

Imagens:


 

 

 

 

 

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14029

Volume do Indicador de Ticks 1.1 Volume do Indicador de Ticks 1.1

Uma pequena melhora do pouco conhecido indicador TVI (https://www.mql5.com/ru/code/7804).

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

Este Expert Advisor usa três indicadores: MA(150), RSI(3) com os níveis 80 e 20, Stochastic (6, 3, 3) com os níveis 70 e 30. A direção das aberturas de ordens é baseada no indicador MA. Entradas pelo RSI e Stochastic. Saída pelo Stochastic.

ConvertTicksFile ConvertTicksFile

O conversor de arquivos de tick criado em conjunto com o coletor de Ticks em diferentes formatos de representação de dados.

On the MaZi On the MaZi

O Expert Advisor é baseado na estratégia "On the MaZi".