Sinais com base no indicador ZigZag.

O seguinte padrão é implementado:

А — fundos duplos, o nível C é acima do nível B, o nível D é acima do nível C.

Sugestões:

Melhor utilizado em EURUSD M15 com os parâmetros predefinidos, os outros períodos também são aceitáveis.

Como o ZigZag é redesenhado, é melhor para testar o indicador no testador estratégia.

As imagens mostram o desencadeamento série sinal classificadas a partir do momento publicação indicador pelo tempo em ordem decrescente, o EURUSD M15 é usado.

As imagens foram retiradas no testador estratégia.

Imagens:



