Sinal ZigZag - indicador para MetaTrader 4
1740
Sinais com base no indicador ZigZag.
O seguinte padrão é implementado:
А — fundos duplos, o nível C é acima do nível B, o nível D é acima do nível C.
Sugestões:
Melhor utilizado em EURUSD M15 com os parâmetros predefinidos, os outros períodos também são aceitáveis.
Como o ZigZag é redesenhado, é melhor para testar o indicador no testador estratégia.
As imagens mostram o desencadeamento série sinal classificadas a partir do momento publicação indicador pelo tempo em ordem decrescente, o EURUSD M15 é usado.
As imagens foram retiradas no testador estratégia.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14029
