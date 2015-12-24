Conversor de archivos de ticks creados con ayuda del colector de ticks, en diferentes formatos de presentación de datos.

Durante el funcionamiento del indicador Colector de ticks, tiene lugar la creación de archivos especiales de ticks (tipo TKS). La aplicación principal de los archivos TKS, es la creación de gráficos no estandarizados en MetaTrader 4. Puede tratarse tanto de gráficos offline, como de archivos no estandarizados del simulador de estrategias.

Así y todo, queda otro grupo de tareas que se puede resolver teniendo una historia de ticks real. El asunto depende solo del instrumental. El script ConvertTicksFile trata de llenar este hueco. Proporciona tres métodos de procesamiento de los archivos de ticks:

1. Sencillamente guardar de nuevo los datos desde un archivo de ticks en un archivo CSV (un archivo de texto normal, que se puede abrir tanto con el Bloc de notas, como con ayuda de Excel).

El archivo resultante tendrá el aspecto siguiente:

Primera columna - fecha/hora, segunda - precio Bid, tercera - precio Ask.





2. En la vela del periodo indicado del gráfico.

El guardado, como en el caso anterior, se realiza en un archivo CSV, en un formato tal, que pueda ser leído por el terminal MetaTrader 4 al importar las cotizaciones (Servicio - Archivo de cotizaciones).





3. En la vela del periodo indicado del gráfico, con guardado directo de cotizaciones en la historia del terminal MetaTrader 4.

El guardado de datos tiene lugar directamente en los archivos HST del terminal. Como resultado, la historia actual de cotizaciones, utilizada por el terminal, puede ser modificada, lo que exige de mucho cuidado por parte del usuario.

Este método permite, por ejemplo, rellenar los "agujeros" en la historia de cotizaciones. Bien, si se tiene uno de esos "agujeros":

entonces, después de que el script funcione y haya un archivo de ticks con la historia de ticks correspondiente, el "agujero" dejará de ser tal.

Podrá encontrar una descripción detallada de la funcional del script en Conversión de los archivos del flujo de ticks.