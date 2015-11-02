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ZigZag Signal - индикатор для MetaTrader 4
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Сигнал на основе индикатора ZigZag.
Реализуется данный паттерн:
А — двойное дно, уровень C выше уровня B, уровень D выше уровня C.
Советы:
Используйте на EURUSD M15 с параметрами по умолчанию, можно и другие периоды.
Так как ZigZag перерисовывается, то индикатор лучше тестировать в тестере стратегий.
На картинках показана серия срабатывания сигнала в порядке убывания времени от момента публикации индикатора, используется EURUSD M15.
Картинки сделаны в тестере стратегий.
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