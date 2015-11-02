Сигнал на основе индикатора ZigZag.

Реализуется данный паттерн:

А — двойное дно, уровень C выше уровня B, уровень D выше уровня C.

Советы:

Используйте на EURUSD M15 с параметрами по умолчанию, можно и другие периоды.

Так как ZigZag перерисовывается, то индикатор лучше тестировать в тестере стратегий.

На картинках показана серия срабатывания сигнала в порядке убывания времени от момента публикации индикатора, используется EURUSD M15.

Картинки сделаны в тестере стратегий.



