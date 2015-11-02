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Индикаторы

ZigZag Signal - индикатор для MetaTrader 4

Aliaksandr Hryshyn
Aliaksandr Hryshyn

Aliaksandr Hryshyn

4 (4)
5 продуктов 6 кодов 21 тема 1357 комментариев
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Просмотров:
11189
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Сигнал на основе индикатора ZigZag.

Реализуется данный паттерн:

Z

А — двойное дно, уровень C выше уровня B, уровень D выше уровня C.

Советы:

Используйте на EURUSD M15 с параметрами по умолчанию, можно и другие периоды.

Так как ZigZag перерисовывается, то индикатор лучше тестировать в тестере стратегий. 

На картинках показана серия срабатывания сигнала в порядке убывания времени от момента публикации индикатора, используется EURUSD M15.

Картинки сделаны в тестере стратегий.


 

 

 

 

 

 

Simple Copier Simple Copier

Утилита копирования сделок с минимальным функционалом.

Ticks Volume Indicator 1.1 Ticks Volume Indicator 1.1

Небольшая доделка, думаю, мало кому известного индикатора TVI (https://www.mql5.com/ru/code/7804).

Трал, который умеет все Трал, который умеет все

Советник перемещает стоп-лосс в сторону движения цены различными методами.

Ha MaZi Ha MaZi

Советник на основе стратегии "Ha MaZi".