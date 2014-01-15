Descripción

La clase COBVOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Volumen en Equilibrio (On Balance Volume, OBV) utilizando el algoritmo del buffer circular.

Declaración

class COBVOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\COBVnRingBuffer.mqh>

El archivo de la clase COBVOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. El archivo con la clase del búfer circular también debe estar en esta carpeta.

Métodos de la clase

bool Init( int period = 0 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

El período OBV se utiliza como en el caso de Integer: Si el valor es 0 (por defecto) el indicador trabaja como el que se incluye en la terminal - se calcularán para todas las barras del gráfico. En caso de que se use cualquier otro valor número positivo especificado de barras (principio de media móvil) para el cálculo del valor en cada barra gráfica.

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], const long & volume[]); );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double price, c onst long volume, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size();

Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:

#include <IncOnRingBuffer\COBVOnRingBuffer.mqh> COBVOnRingBuffer obv; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { obv.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,close,tick_volume); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) OBV_Buffer[i] = obv[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.

Ejemplos

El indicador calcula el archivo Test_OBV_OnArrayRB.mq5 sobre la base de las series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray() El archivo Test_OBV_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador OBV se calcula y se dibuja. Después sobre la base de este buffer circular del indicador se traza un OBV más.