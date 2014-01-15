Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Clase para dibujar el OBV usando el buffer circular - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1344
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripción
La clase COBVOnRingBuffer está diseñada para el cálculo del indicador técnico Volumen en Equilibrio (On Balance Volume, OBV) utilizando el algoritmo del buffer circular.
Declaración
class COBVOnRingBuffer : public CArrayRing
Título
#include <IncOnRingBuffer\COBVnRingBuffer.mqh>
El archivo de la clase COBVOnRingBuffer.mqh debe colocarse en la carpeta IncOnRingBuffer que es necesario establecer en MQL5\Include\. Se adjuntan a la descripción dos archivos con los ejemplos utilizados por la clase de esta carpeta. El archivo con la clase del búfer circular también debe estar en esta carpeta.
Métodos de la clase
//--- método de inicio: bool Init( // si error devuelve falso, si exitoso - verdadero int period = 0, // periodo del OBV int size_buffer = 256, // tamaño del buffer circular bool as_series = false // verdadero, si timeseries, de otra manera - falso );
El período OBV se utiliza como en el caso de Integer: Si el valor es 0 (por defecto) el indicador trabaja como el que se incluye en la terminal - se calcularán para todas las barras del gráfico. En caso de que se use cualquier otro valor número positivo especificado de barras (principio de media móvil) para el cálculo del valor en cada barra gráfica.
//--- el método de cálculo basado en una serie de tiempo o los buffers de indicadores: int MainOnArray( // devuelve el número de los elementos procesados const int rates_total, // tamaño de la matriz const int prev_calculated, // elementos procesados en la llamada anterior const double& price[], // precio const long& volume[]); // volumen );
//--- el método de cálculo basado en una serie de elementos separados de la matriz double MainOnValue( // devuelve el valor OBV para el conjuntos de elementos (barras) const int rates_total, // tamaño de la matriz const int prev_calculated, // elementos procesados de la matriz const int begin, // desde donde comienzan los datos significativos de la matriz const double price, // precio const long volume, // volumen const int index // índice del elemento (barra) );
//--- metodo de acceso a los datos: int BarsRequired(); // Devuelve el número necesario de barras para dibujar el indicador string Name(); // Devuelve el nombre del indicador int Period(); // Devuelve el periodo int Size(); // Devuelve el tamaño del buffer circular
Es posible obtener los datos calculados del indicador desde el buffer circular a partir de la matriz habitual. Por ejemplo:
//--- la clase con los métodos de cálculo del indicador OBV: #include <IncOnRingBuffer\COBVOnRingBuffer.mqh> COBVOnRingBuffer obv; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Función iteración del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- el cálculo del indicador basado en una serie de tiempo: obv.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,close,tick_volume); ... //--- utilizar los datos del buffer circular "OBV", // por ejemplo, copiar los datos en el buffer de indicador: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) OBV_Buffer[i] = obv[rates_total-1-i]; // linea del indicador ... //--- devuelve el valor de prev_calculated para la próxima llamada: return(rates_total); }
Tenga en cuenta que la indexación en el búfer circular es la misma que en la timeserie.
Ejemplos
- El indicador calcula el archivo Test_OBV_OnArrayRB.mq5 sobre la base de las series temporales de precios. Se demuestra la aplicación del método MainOnArray()
- El archivo Test_OBV_OnValueRB.mq5 muestra el uso del método MainOnValue(). Al principio el indicador OBV se calcula y se dibuja. Después sobre la base de este buffer circular del indicador se traza un OBV más.
El resultado del trabajo del Test_OBV_OnArrayRB.mq5 con el tamaño del buffer circualr de 256 elementos Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.
El resultado del trabajo del Test_OBV_OnValueRB.mq5 con el tamaño del buffer circular de 256 elementos
Al escribir el código fueron utilizados los desarrollos de MetaQuotes Software Corp., Integer y GODZILLA.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1402
