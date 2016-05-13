Beschreibung

Die COBVOnRingBuffer Klasse wurde zur Berechnung des technischen Indikators On Balance Volume (On Balance Volume, OBV) unter Verwendung des Algorithmus des Ringbuffers entworfen.

Deklaration

class COBVOnRingBuffer : public CArrayRing

Titel

#include <IncOnRingBuffer\COBVnRingBuffer.mqh>

Die Datei der COBVOnRingBuffer.mqh Klasse muss in den IncOnRingBuffer Ordner kopiert werden, der in MQL5\Include\ erzeugt werden muss. Zwei Dateien mit Beispielen die von dieser Klasse verwendet werden wurden dieser Beschreibung angehängt. Die Datei mit der Klasse vom Ringbuffer muss auch in diesem Ordner sein.

Klassenmethoden

bool Init( int period = 0 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

Die OBV Periode wird verwendet wie bei IncADOnArray: wenn der Wert 0 ist (Standard), arbeitet der Indikator wie der im Terminal integrierte - er wird für alle Balken des Charts berechnet. Für den Fall, dass ein anderer positiver Wert angegeben wurde, wird diese Anzahl Anzahl von Balken zur Berechnung des Wertes eines jeden Balkens verwendet (Prinzip des gleitenden Durchschnitts).

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], const long & volume[]); ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double price, c onst long volume, c onst int index int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size();

Die berechneten Daten des Indikators vom Ringbuffer zu erhalten ist wie bei gewöhnlichen Arrays möglich. Zum Beispiel:

#include <IncOnRingBuffer\COBVOnRingBuffer.mqh> COBVOnRingBuffer obv; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { obv.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,close,tick_volume); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) OBV_Buffer[i] = obv[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Beachten Sie, dass die Indexierung für den Ringbuffer die gleiche ist, wie für Zeitreihen.

Beispiele

Der Indikator berechnet die Test_OBV_OnArrayRB.mq5 Datei auf Basis der Preiszeitreihe. Die Anwendung der MainOnArray() Methode wird demonstriert Die Test_OBV_OnValueRB.mq5 Datei demonstriert die Verwendung der MainOnValue() Methode. Zuerst wird der OBV Indikator berechnet und gezeichnet. Dann wird auf Basis des Ringbuffers des Indikators der OBV gezeichnet.