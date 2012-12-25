Описание

Класс COBVOnRingBuffer предназначен для расчета технического индикаторa Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) с использованием алгоритма кольцевого буфера.

Декларация

class COBVOnRingBuffer : public CArrayRing

Заголовок

#include <IncOnRingBuffer\COBVnRingBuffer.mqh>

Файл класса COBVOnRingBuffer.mqh нужно поместить в папку IncOnRingBuffer, которую необходимо создать в MQL5\Include\. К описанию прикреплены два файла с примерами, которые используют класс из этой папки. Файл с классом кольцевого буфера тоже должен быть в этой папке.

Методы класса

bool Init( int period = 0 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

Период OBV используется как у Integer: при значении 0 (по умолчанию) индикатор работает точно так же, как встроенный в терминал - рассчитывается по всем барам графика. При любом другом положительном значении для расчета значения на каждом баре графика используется указанное количество баров (принцип скользящей средней).

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], const long & volume[]); );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double price, c onst long volume, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size();

Получать рассчитанные данные индикатора из кольцевого буфера можно как из обычного массива. Например:

#include <IncOnRingBuffer\COBVOnRingBuffer.mqh> COBVOnRingBuffer obv; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { obv.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,close,tick_volume); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) OBV_Buffer[i] = obv[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Обратите внимание, что индексация в кольцевом буфере как в таймсерии.

Примеры

Файл Test_OBV_OnArrayRB.mq5 - рассчитывает индикатор на основе ценовой таймсерии. Демонстрируется применение метода MainOnArray() Файл Test_OBV_OnValueRB.mq5 демонстрирует использование метода MainOnValue(). Сначала рассчитывается и строится индикатор OBV. Затем на основе кольцевого буфера этого индикатора строится еще один OBV.