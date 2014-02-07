请观看如何免费下载自动交易
使用环形缓冲区绘制 OBV 的类
已发布:
已更新:
描述
COBVOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法绘制平衡交易量 (On Balance Volume, OBV) .
声明
class COBVOnRingBuffer : public CArrayRing
标题
#include <IncOnRingBuffer\COBVnRingBuffer.mqh>
COBVOnRingBuffer.mqh 类文件必须放置于 IncOnRingBuffer 文件夹下, 而该文件夹需要在 MQL5\Include\ 目录下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件也必须在此文件夹下.
类方法
//--- 初始化方法: bool Init( // 如果出错返回false, 如果成功返回true int period = 0, // OBV 周期数 int size_buffer = 256, // 环形缓冲区的大小 bool as_series = false // 如果是时间序列为true, 否则为false );
OBV 周期数的使用和Integer中类似: 如果数值为0 (默认) 指标的运行和终端中包含的一样 - 它将计算图表上所有的柱. 如果是任何其他的正值, 指的是用于计算图表每个柱的柱数(和移动平均原则一样).
//--- 基于时间序列或者指标缓冲区计算的方法: int MainOnArray( // 返回处理过的元素数量 const int rates_total, // 数组的大小 const int prev_calculated, // 前一次调用处理过的元素数 const double& price[], // 价格 const long& volume[]); // 交易量 );
//--- 基于数组中的独立元素计算的方法 double MainOnValue( // 返回集合元素(柱)的 OBV 值 const int rates_total, // 数组的大小 const int prev_calculated, // 数组中处理过的元素数量 const int begin, // 数组中数据的起点 const double price, // 价格 const long volume, // 交易量 const int index // 元素 (柱) 索引 );
//--- 访问数据的方法: int BarsRequired(); // 返回绘制指标所需的柱数 string Name(); // 返回指标名称 int Period(); // 返回周期数 int Size(); // 返回环形缓冲区的大小
以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:
//--- 计算 OBV 指标方法类: #include <IncOnRingBuffer\COBVOnRingBuffer.mqh> COBVOnRingBuffer obv; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- 基于时间序列计算指标: obv.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,close,tick_volume); ... //--- 使用 "obv" 环形缓冲区的数据, // 例如, 复制指标缓冲区的数据: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) OBV_Buffer[i] = obv[rates_total-1-i]; // indicator line ... //--- 返回 prev_calculated 的值用于下一次调用: return(rates_total); }
请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.
例子
- Test_OBV_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
- Test_OBV_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制 OBV 指标. 然后基于此指标的环形缓冲区绘制另外一条OBV.
Test_OBV_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小环形缓冲区的运行结果 在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
Test_OBV_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小环形缓冲区的运行结果
在MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.
