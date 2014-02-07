代码库部分
使用环形缓冲区绘制 OBV 的类 - MetaTrader 5脚本

Konstantin Gruzdev
描述

COBVOnRingBuffer 类设计为使用环形缓冲区算法绘制平衡交易量 (On Balance Volume, OBV) .  

声明

class COBVOnRingBuffer : public CArrayRing

标题

#include <IncOnRingBuffer\COBVnRingBuffer.mqh>

COBVOnRingBuffer.mqh 类文件必须放置于 IncOnRingBuffer 文件夹下, 而该文件夹需要在 MQL5\Include\ 目录下创建. 在描述部分附加了使用本类的两个例子文件. 环形缓冲区的类文件也必须在此文件夹下.

类方法

//--- 初始化方法:
bool Init(                                        // 如果出错返回false, 如果成功返回true
   int                 period      = 0,           // OBV 周期数
   int                 size_buffer = 256,         // 环形缓冲区的大小
   bool                as_series   = false        // 如果是时间序列为true, 否则为false
   );

OBV 周期数的使用和Integer中类似: 如果数值为0 (默认) 指标的运行和终端中包含的一样 - 它将计算图表上所有的柱. 如果是任何其他的正值, 指的是用于计算图表每个柱的柱数(和移动平均原则一样). 

//--- 基于时间序列或者指标缓冲区计算的方法:          
int MainOnArray(                  // 返回处理过的元素数量  
   const int     rates_total,     // 数组的大小
   const int     prev_calculated, // 前一次调用处理过的元素数
   const double& price[],         // 价格
   const long&   volume[]);       // 交易量
   );
//--- 基于数组中的独立元素计算的方法           
double MainOnValue(              // 返回集合元素(柱)的 OBV 值
   const int    rates_total,     // 数组的大小
   const int    prev_calculated, // 数组中处理过的元素数量
   const int    begin,           // 数组中数据的起点
   const double price,           // 价格
   const long   volume,          // 交易量
   const int    index            // 元素 (柱) 索引 
   );
//--- 访问数据的方法:
int                 BarsRequired(); // 返回绘制指标所需的柱数
string              Name();         // 返回指标名称
int                 Period();       // 返回周期数
int                 Size();         // 返回环形缓冲区的大小

以通常数组的方式从环形缓冲区取得计算的指标值. 例子:

//--- 计算 OBV 指标方法类:
#include <IncOnRingBuffer\COBVOnRingBuffer.mqh>
COBVOnRingBuffer obv;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//--- 基于时间序列计算指标:
      obv.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,close,tick_volume);

...

//--- 使用 "obv" 环形缓冲区的数据,
//    例如, 复制指标缓冲区的数据:
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      OBV_Buffer[i] = obv[rates_total-1-i]; // indicator line

...

//--- 返回 prev_calculated 的值用于下一次调用:
   return(rates_total);
  }

请注意环形缓冲区的索引方式和时间序列相同.

例子

  1. Test_OBV_OnArrayRB.mq5 文件基于价格时间序列计算指标. 演示了 MainOnArray() 方法的应用
  2. Test_OBV_OnValueRB.mq5 文件演示了 MainOnValue() 方法的使用. 首先计算和绘制 OBV 指标. 然后基于此指标的环形缓冲区绘制另外一条OBV. 


Test_OBV_OnArrayRB.mq5 使用256个元素大小环形缓冲区的运行结果



Test_OBV_OnValueRB.mq5 使用256个元素大小环形缓冲区的运行结果

 

MetaQuotes 软件公司.开发过程中, 使用了Integer 和 GODZILLA的部分代码.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1402

