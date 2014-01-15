Mira cómo descargar robots gratis
Renko_v1 - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
igorad
Indicador de tendencia que dibuja las fronteras del canal
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.10.2007.
Fig.1 Indicador Renko_v1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1413
