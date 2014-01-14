La clase CADOnArray está diseñada para calcular los valores de AD (Accumulation Distribution, A/D) a partir de los buffers del indicador.

Utilización:

El método Init() es llamado en la función OnInit() con un parámetro opcional:

int aPeriod - periodo del indicador. Si el valor es igual a 0 (valor por defecto), el indicador trabaja de la misma forma (se calcula para todas la barras del gráfico) que el que viene incluido en el terminal. Si se utiliza cualquier otro número positivo se utliza el número de barras especificado (principio de la Media Móvil) para calcular su valor en cada barra del gráfico.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc - variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

- variable prev_calculated definida en la función OnCalculate(); double aDataHigh[] - buffer con los precios High del indicador;

- buffer con los precios High del indicador; double aDataLow[] - buffer con los precios Low del indicador;

- buffer con los precios Low del indicador; double aDataClose[] - buffer con los precios Close del indicador;

- buffer con los precios Close del indicador; double aDataVolume[] - buffer con los datos de Volumen para los cálculos del indicador;

- buffer con los datos de Volumen para los cálculos del indicador; double aAD[] - buffer con los valores calculados.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;

devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador; string Name() - devuelve una cadena con el nombre del indicador.

Test_ADOnArray.mq5 es un ejemplo de indicador que muestra la utilizacion de la clase CADOnArray. El archivo IncADOnArray debe colocarse en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray dentro de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

El Indicador Técnico Accumulation/Distribution (A/D) es determinado por los cambios en el precio y el volumen. El volumen actúa como un coeficiente de ponderación del cambio de precio - a mayor valor del coeficiente (volumen), mayor es la contribución del cambio de precio (para un periodo de tiempo dado) en el valor del indicador.