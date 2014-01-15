Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
RoundPrice-Ext - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1175
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Tartan
Un indicador muy cómodo para confirmar cualquier señal de entrada al mercado
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.10.2007.
Fig.1 Indicador RoundPrice-Ext.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1411
Renko_v1
Indicador de tendencia que dibuja las fronteras del canalPrevDayAndFloatingPivot
Indicador Prev Day And Floating Pivot
Clase para dibujar el OBV usando el buffer circular
La clase está diseñada para el cálculo del indicador técnico Volumen en Equilibrio (On Balance Volume, OBV) utilizando el algoritmo del buffer circular.El indicador 4-color АО
El indicador 4-color АО.