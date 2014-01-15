CodeBaseSecciones
RoundPrice-Ext - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1175
(21)
Autor real:

Tartan

Un indicador muy cómodo para confirmar cualquier señal de entrada al mercado

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.10.2007. 

Fig.1 Indicador RoundPrice-Ext.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1411

