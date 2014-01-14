Participe de nossa página de fãs
A classe para desenhar o indicador OBV usando o buffer anel - indicador para MetaTrader 5
A classe COBVOnRingBuffer class foi projetada para o cálculo do indicador técnico On Balance Volume(OBV) utilizando o algoritmo do buffer anel.
Declaração
class COBVOnRingBuffer : public CArrayRing
Título
#include <IncOnRingBuffer\COBVnRingBuffer.mqh>
O arquivo da classe COBVOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. O arquivo da classe de buffer de ring também deve estar nesta pasta.
Métodos de classe
//--- Método de inicialização: bool Init( // se com erro vai retornar "false", se bem sucedido - "true" int period = 0, // período para cálculo do OBV int size_buffer = 256, // o tamanho do buffer anel bool as_series = false // "true", se for uma série temporal, do contrário - "false" );
O período OBV é usado igual no caso de um Integer: se o valor = 0 (padrão), o indicador trabalha igual ao incluído originalmente no termimnal- ele será calculado para todas as barras do gráfico. Em caso de determinar qualquer outro valor positivo para número de barras, será usado (princípio da Média Móvel ) para cálculo do valor em cada barra de gráfico.
//--- Método de cálculo baseado em série de tempo ou nos buffers do indicador: int MainOnArray( // retorna o número de elementos processados const int rates_total, // o tamanho da array const int prev_calculated, // elementos processados na chamada anterior const double& price[], // preço const long& volume[]); // volume );
//--- Método de cálculo com base em elementos de série separados da array double MainOnValue( // retorna o valor OBV para o elemento configurado(barra) const int rates_total, // o tamanho da array const int prev_calculated, // elementos processados da array const int begin, // a partir de onde os dados significativos da array iniciam const double price, // preço const long volume, // volume const int index // o índice do elemento (barra) );
//--- Os métodos de acesso aos dados: int BarsRequired(); // Retorna o número necessário de barras para desenhar o indicador string Name(); // Retorna o nome do indicador int Period(); // Retorna o período int Size(); // Retorna o tamanho do buffer anel
Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:
//--- A classe com os métodos de cálculo do indicador OBV: #include <IncOnRingBuffer\COBVOnRingBuffer.mqh> COBVOnRingBuffer obv; ... //+------------------------------------------------------------------+ //| função de iteração do indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- Cálculo do indicador baseado na série temporal do preço: obv.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,close,tick_volume); ... //--- Utilizar os dados do buffer anel"obv", // por exemplo, copiar os dados no buffer do indicador: for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++) OBV_Buffer[i] = obv[rates_total-1-i]; // linha do indicador ... //--- Valor de retorno de prev_calculated para a próxima chamada: return(rates_total); }
Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.
Exemplos:
- O indicador calcula o arquivo Test_OBV_OnArrayRB.mq5 com base na série temporal de preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado.
- O arquivo Test_OBV_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador OBV é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um OBV é desenhada.
O resultado do trabalho do Test_OBV_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
O resultado do trabalho do Test_OBV_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos
Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1402
