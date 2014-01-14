A classe COBVOnRingBuffer class foi projetada para o cálculo do indicador técnico On Balance Volume(OBV) utilizando o algoritmo do buffer anel.

Declaração



class COBVOnRingBuffer : public CArrayRing

Título

#include <IncOnRingBuffer\COBVnRingBuffer.mqh>

O arquivo da classe COBVOnRingBuffer.mqh deve ser colocado na pasta IncOnRingBuffer que precisa ser criada em MQL5\Include\. Dois arquivos com exemplos são utilizados pela classe a partir desta pasta que está anexado para a descrição. O arquivo da classe de buffer de ring também deve estar nesta pasta.

Métodos de classe

bool Init( int period = 0 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

O período OBV é usado igual no caso de um Integer: se o valor = 0 (padrão), o indicador trabalha igual ao incluído originalmente no termimnal- ele será calculado para todas as barras do gráfico. Em caso de determinar qualquer outro valor positivo para número de barras, será usado (princípio da Média Móvel ) para cálculo do valor em cada barra de gráfico.

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], const long & volume[]); );

double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double price, c onst long volume, c onst int index

int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size();

Os dados calculados do indicador a partir do buffer anel são possíveis de serem obtidos a partir da array usual. Por exemplo:

#include <IncOnRingBuffer\COBVOnRingBuffer.mqh> COBVOnRingBuffer obv; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { obv.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,close,tick_volume); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) OBV_Buffer[i] = obv[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

Por favor, note que a indexação no buffer anel é a mesma que na série temporal.

Exemplos:

O indicador calcula o arquivo Test_OBV_OnArrayRB.mq5 com base na série temporal de preço. A aplicação do método MainOnArray() é demonstrado. O arquivo Test_OBV_OnValueRB.mq5 demonstra a utilização do método MainOnValue(). Primeiro o indicador OBV é calculado e desenhado. Em seguida, com base na buffer anel deste indicador, mais um OBV é desenhada.

O resultado do trabalho do Test_OBV_OnArrayRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos

O resultado do trabalho do Test_OBV_OnValueRB.mq5 com o tamanho do buffer anel de 256 elementos



Ao escrever código foram utilizados os desenvolvimentos da MetaQuotes Software Corp, Integer e GODZILLA.