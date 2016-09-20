説明

COBVOnRingBufferクラスはリングバッファアルゴリズムを使用したオンバランスボリューム（On Balance Volume、OBV）テクニカル指標) の計算のために設計されています。

宣言

class COBVOnRingBuffer : public CArrayRing

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\COBVnRingBuffer.mqh>

COBVOnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダからの2つのファイルの例は説明に添付されています。リングバッファクラスもまたこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int period = 0 , int size_buffer = 256 , bool as_series = false );

OBV期間はIntegerとして使われています。値が0（デフォルト）の場合、指標はターミナルに含まれているものと同じように作動し、チャートのすべてのバーで計算されます. 他の正の値の場合、各チャートバーでの値の計算には指定された数のバーが使われます（移動平均の原理）。

int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double & price[], const long & volume[]); ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, c onst double price, c onst long volume, c onst int index int BarsRequired(); string Name(); int Period (); int Size();

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\COBVOnRingBuffer.mqh> COBVOnRingBuffer obv; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { obv.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,close,tick_volume); ... for ( int i=start;i<rates_total && ! IsStopped ();i++) OBV_Buffer[i] = obv[rates_total- 1 -i]; ... return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例

Test_OBV_OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray()メソッドの適用が実証されます。 Test_OBV_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにOBV指標が計算されて描画されます。次に、この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのOBVが描画されます。