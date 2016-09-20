コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

リングバッファを使用してOBVを描画するクラス - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
912
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Indicators\OnRingBuffer\
test_obv_onarrayrb.mq5 (3.21 KB) ビュー
test_obv_onvaluerb.mq5 (3.75 KB) ビュー
\MQL5\Include\IncOnRingBuffer\
carrayring.mqh (6.64 KB) ビュー
cobvonringbuffer.mqh (9.13 KB) ビュー
説明

COBVOnRingBufferクラスはリングバッファアルゴリズムを使用したオンバランスボリューム（On Balance Volume、OBV）テクニカル指標) の計算のために設計されています。  

宣言

class COBVOnRingBuffer : public CArrayRing

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\COBVnRingBuffer.mqh>

COBVOnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダからの2つのファイルの例は説明に添付されています。リングバッファクラスもまたこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

//--- 初期化メソッド：
bool Init(                                        // エラーならfalse、成功ならtrueを返す
   int                 period      = 0,           // OBV期間
   int                 size_buffer = 256,         // リングバッファのサイズ
   bool                as_series   = false        // 時系列の場合は true、入力データの索引付けが通常の場合はfalse
   );

OBV期間はIntegerとして使われています。値が0（デフォルト）の場合、指標はターミナルに含まれているものと同じように作動し、チャートのすべてのバーで計算されます. 他の正の値の場合、各チャートバーでの値の計算には指定された数のバーが使われます（移動平均の原理）。 

//--- 時系列または指標バッファーに基づいた計算法：          
int MainOnArray(                  // 処理された要素の数を返す
   const int     rates_total,     // 配列サイズ
   const int     prev_calculated, // 前の呼び出しで処理された配列要素
   const double& price[],         // 価格
   const long&   volume[]);       // 数量
   );
//--- 配列の別の要素に基づいた計算法           
double MainOnValue(              // 設定された要素のOBV値を返す（バー）
   const int    rates_total,     // 配列サイズ
   const int    prev_calculated, // 処理された配列要素
   const int    begin,           // 配列の重要なデータの初め
   const double price,           // 価格
   const long   volume,          // 数量
   const int    index            // 要素（バー）インデックス
   );
//--- データアクセスメソッド：
int                 BarsRequired(); // 指標描画に必要なバー数を返す
string              Name();         // 指標名を返す
int                 Period();       // 期間を返す
int                 Size();         // リングバッファのサイズを返す

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

//--- OBV指標計算メソッドを持つクラス：
#include <IncOnRingBuffer\COBVOnRingBuffer.mqh>
COBVOnRingBuffer obv;

...

//+------------------------------------------------------------------+
//| カスタム指標反復関数                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//--- 時系列に基づいた指標計算：
      obv.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,close,tick_volume);

...

//--- 「obv」リングバッファのデータを使う：
//    例えば、データを指標バッファにコピーする：
   for(int i=start;i<rates_total && !IsStopped();i++)
      OBV_Buffer[i] = obv[rates_total-1-i]; // 指標ライン

...

//--- 次の呼び出しのためのprev_calculatedの返し値
   return(rates_total);
  }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

  1. Test_OBV_OnArrayRB.mq5ファイルは価格の時系列に基づいて指標を計算します。MainOnArray()メソッドの適用が実証されます。
  2. Test_OBV_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにOBV指標が計算されて描画されます。次に、この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのOBVが描画されます。 


256要素のリングバッファでのTest_OBV_OnArrayRB.mq5の作業の結果



256要素のリングバッファでのTest_OBV_OnValueRB.mq5の作業の結果

 

コードを書く上でMetaQuotes Software Corp.Integer 及びGODZILLAの開発が使われました。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1402

