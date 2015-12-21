コードベースセクション
発行者:
Yurij Izyumov
実際の制作者：

Profitrader、Torによる仕上げ。

先物市場における取引量についてのデータは、一日遅れて知らされます。この不足を補う為に、多くのアナリストはティックボリュームインディケータ（tick volume™）に走ります。これにより取引日中のボリュームの変化を観測することができます。

ティックボリュームは、特定の日中の取引数を表示しますが、取引に対する約定数は表示されません。例えば、これは1時間あたり50の取引を作成することができます。しかし、それぞれの取引時にいくつの約定があったかは、この数字からはわかりません。例えば、50の1ロットの注文、もしくは50の100ロットの注文があり得るわけです。この観点から、ティックボリュームは本当のボリュームを反映しません。しかしながら、これは小さい遅延でボリュームを測定できる唯一のものなので（正確さのロスはあるが）、価値のあるインディケータであることに変わりはありません。

これはインディケータTVIそのものの主な情報ですが、私はこれをあれこれいじくり回して、どう使うことができるかを発見しました。これに関連して、可能なエントリーをあなたに通知する為に、アラートとチャート上の矢印が追加されました。

TVI Signals

アドバイス：

主要通貨ではこのように使うことができます。М5のチャートを開き（この時インディケータレベルはlevelUP = 4 и levelDOWN = -4）ここから買ったり売ったりします。トレンドに反発することは勧められませんが、実際には多くのシグナルがトレンドに反しています。いわゆる修正ですが、これもまた反転をキャッチします。これは履歴のバックテストで見ることができます。

例としては、金―XAUUSDなら、M5のチャート上で：levelUP = 40 + levelDOWN = -40 (通常×10)

残りの時間軸の為のレベルは、他のもので個別のものになります。MMと平均化使用すると、これは優れたシステムになります。トレンドに反する場合には、とても注意深くエントリーする必要があります。

変数：

extern bool alerts = false;  // 予想される取引のalert
extern bool play = false;    // サウンド通知
extern bool strelka = true;  // 矢印を描くか描かないか
extern bool searchHight = true; // チャートの分岐点を探す
extern bool NaOtkrytieSvechi = true;  // ローソクの始りのみ
extern bool AllHights = false; // 全ての分岐点またはlevelUPとlevelDOWNの設定されたレベルに落ちた(true)
extern int barp = 0; // どのローソクで見るか：0または1（1は再描画なし）
extern int levelUP = 4; // 金用　×10
extern int levelDOWN = -4; // 金用　×10

Expert_RSI_Stochastic_MA Expert_RSI_Stochastic_MA

このエキスパートアドバイザでは、3つのインディケータを使用しています。MA(150)、レベル80と20のRSI(3)、レベル70と30のStochastic(6、3、3)です。取引開始の方向は、MAをベースにしています。RSIとStochasticの入力。Stochasticの出力。

Ticks collector - ティックコレクター Ticks collector - ティックコレクター

ファイルへのデータ記録を伴うティックの収集と非標準チャートの組織

ZigZag Signal ZigZag Signal

シグナルはインディケータZigZagをベースにしています。

ConvertTicksFile ConvertTicksFile

ティック収集時に作成される、様々なフォーマットでデータを提供するティックファイルのコンバーターです。