先物市場における取引量についてのデータは、一日遅れて知らされます。この不足を補う為に、多くのアナリストはティックボリュームインディケータ（tick volume™）に走ります。これにより取引日中のボリュームの変化を観測することができます。

ティックボリュームは、特定の日中の取引数を表示しますが、取引に対する約定数は表示されません。例えば、これは1時間あたり50の取引を作成することができます。しかし、それぞれの取引時にいくつの約定があったかは、この数字からはわかりません。例えば、50の1ロットの注文、もしくは50の100ロットの注文があり得るわけです。この観点から、ティックボリュームは本当のボリュームを反映しません。しかしながら、これは小さい遅延でボリュームを測定できる唯一のものなので（正確さのロスはあるが）、価値のあるインディケータであることに変わりはありません。

これはインディケータTVIそのものの主な情報ですが、私はこれをあれこれいじくり回して、どう使うことができるかを発見しました。これに関連して、可能なエントリーをあなたに通知する為に、アラートとチャート上の矢印が追加されました。





アドバイス：

主要通貨ではこのように使うことができます。М5のチャートを開き（この時インディケータレベルはlevelUP = 4 и levelDOWN = -4）ここから買ったり売ったりします。トレンドに反発することは勧められませんが、実際には多くのシグナルがトレンドに反しています。いわゆる修正ですが、これもまた反転をキャッチします。これは履歴のバックテストで見ることができます。

例としては、金―XAUUSDなら、M5のチャート上で：levelUP = 40 + levelDOWN = -40 (通常×10)

残りの時間軸の為のレベルは、他のもので個別のものになります。MMと平均化使用すると、これは優れたシステムになります。トレンドに反する場合には、とても注意深くエントリーする必要があります。

