Ticks Volume Indicator - индикатор для MetaTrader 4
- 10806
Автор: Profitrader
На фьючерсных рынках данные об объеме торговли сообщают с задержкой на день.
Чтобы компенсировать этот недостаток, многие аналитики прибегают к индикатору тикового объем (tick volume™): он позволяет отслеживать изменения объема в течение торгового дня.
Тиковый объем показывает число сделок, заключенных за определенный внутридневной период, но не показывает число контрактов на сделку.
Так он может составить, например, 50 сделок в час. Но сколько контрактов было заключено при каждой сделке из этой цифры не видно. Могло быть, например, 50 однолотовых приказов или 50
столотовых приказов. С этой точки зрения тиковый объем не отражает истинного объема.
Однако, он остается ценным индикатором, поскольку только он позволяет измерить объем с меньшим опозданием — хотя и в ущерб точности.
