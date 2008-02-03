



Автор: ProfitraderНа фьючерсных рынках данные об объеме торговли сообщают с задержкой на день.Чтобы компенсировать этот недостаток, многие аналитики прибегают к индикатору тикового объем (tick volume™): он позволяет отслеживать изменения объема в течение торгового дня.Тиковый объем показывает число сделок, заключенных за определенный внутридневной период, но не показывает число контрактов на сделку.Так он может составить, например, 50 сделок в час. Но сколько контрактов было заключено при каждой сделке из этой цифры не видно. Могло быть, например, 50 однолотовых приказов или 50столотовых приказов. С этой точки зрения тиковый объем не отражает истинного объема.Однако, он остается ценным индикатором, поскольку только он позволяет измерить объем с меньшим опозданием — хотя и в ущерб точности.