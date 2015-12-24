En este asesor se usan tres indicadores: MA(150), RSI(3) con niveles 80 y 20, Stochastic(6, 3, 3) con niveles 70 y 30. Estos parámetros se pueden cambiar, puede elegir los suyos propios. Asimismo, los parámetros de entrada del asesor se deben cambiar si las cotizaciones que usted tiene no son de 5 dígitos.

1. Dirección de entrada en la operación basada en MA (Moving Average). En una dirección se abre solo una operación.

Si Bid > MA, entonces miramos la dirección buy.

Si Ask < MA, entonces miramos la dirección sell.

Buy (compra), si RSI y Stochastic están por debajo del límite inferior, es decir, RSI < 20 y Stochastic < 30.

Sell (venta), si RSI y Stochastic están por encima del límite superior, es decir, RSI > 80 y Stochastic > 70.

2.en la posición al darse las condiciones según RSI y Stochastic.

3. Salida de la operación según Stochastic.

Salida en puntos positivos.

(Trailing Stop = 0) Si en los parámetros de entrada el Trailing Stop es igual a cero, entonces cerramos la posición al alcanzar el nivel opuesto de Stochastic, si la operación está en positivo en puntos.

b) Cerramos, si la posición BUY y Stochastic > 70 y OpenPrice <= Bid

s) Cerramos, si la posición SELL y Stochastic < 30 y OpenPrice >= Ask

(Trailing Stop > 0) Si en los parámetros de entrada está indicado el Trailing Stop, entonces, al alcanzar el nivel opuesto de Stochastic se realiza el trailing de Stop-Loss cada vez que se abra una nueva vela a la distancia indicada del precio. Esto se ve en la primera figura. En conclusión, cierre según el trailing. Merece la pena destacar que aquí también es posible que se den cierres negativos, dado que Stop-Loss a veces no entra en ausencia de pérdidas de golpe.

Cierre en negativo en puntos.

(allow Loss = 0) Si en los parámetros de entrada allow Loss es igual a cero, entonces cerramos la posición al alcanzar el nivel opuesto de Stochastic, si la operación está en negativo en puntos.

b) Cerramos, si la posición BUY y Stochastic > 70 y OpenPrice > Bid

s) Cerramos, si la posición SELL y Stochastic < 30 y OpenPrice < Ask

(allow Loss > 0) Si en los parámetros de entrada se ha indicado allow Loss, y ya hemos salido según Stochastic de la zona de entrada en la operación, y la operación está en negativo en puntos en la cantidad indicada o incluso más, entonces la posición se cierra.

b) Cerramos, si la posición BUY y Stochastic > 30 y OpenPrice - Bid >= Bid allow Loss en puntos

s) Cerramos, si la posición SELL y Stochastic < 70 y Ask - OpenPrice >= allow Loss en puntos

¡Importante!

La esencia de este indicador reside más en la investigación del mercado y de los indicadores RSI, Stochastic. Si se reflexiona lo suficiente sobre este asesor, se puede conseguir un resultado con buenos beneficios.