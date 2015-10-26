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Ticks Volume Indicator 1.1 - индикатор для MetaTrader 4
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Yurij Izyumovскромный вебмастер
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Реальный автор:
Profitrader, доработка Tor.
На фьючерсных рынках данные об объеме торговли сообщают с задержкой на день. Чтобы компенсировать этот недостаток, многие аналитики прибегают к индикатору тикового объем (tick volume™): он позволяет отслеживать изменения объема в течение торгового дня.
Тиковый объем показывает число сделок, заключенных за определенный внутридневной период, но не показывает число контрактов на сделку. Так, он может составить, например, 50 сделок в час. Но сколько контрактов было заключено при каждой сделке из этой цифры не видно. Могло быть, например, 50 однолотовых приказов или 50 столотовых приказов. С этой точки зрения тиковый объем не отражает истинного объема. Однако он остается ценным индикатором, поскольку только он позволяет измерить объем с меньшим опозданием — хотя и в ущерб точности.
Это основная информация по самому индикатору TVI , я его крутил и так и эдак и нашел, как его можно использовать. В связи с этим в него были добавлены Алерты, рисование стрелок на графике — для сигнализации вам о возможных входах.
Советы:
На основных валютах можно использовать его так: включаете график М5, тогда уровни индикатора levelUP = 4 и levelDOWN = -4, от них будем покупать или продавать. Рекомендую не усердствовать против тренда, но по сути очень много сигналов получаются против тренда — так называемые коррекции, но также он ловит и развороты. В этом вы можете убедиться на прогоне по истории.
Если берете, к примеру, золото — XAUUSD — то для него на M5 графике: levelUP = 40 и levelDOWN = -40 (как и всегда *10 просто).
Для остальных таймфреймов уровни другие и индивидуальные. При использовании ММ и усреднений получается неплохая система. Против тренда следует заходить очень осторожно.
Переменные :
extern bool alerts = false; // alert предполагаемых сделок extern bool play = false; // звуковое оповещение extern bool strelka = true; // рисовать стрелки или нет extern bool searchHight = true; // искать переломы графика extern bool NaOtkrytieSvechi = true; // только на открытии свечи extern bool AllHights = false; // все переломы или (true) только выпадающие за уровни в настройках levelUP и levelDOWN extern int barp = 0; // на какой свече смотрим: 0 или 1 (1 - не перерисовывается) extern int levelUP = 4; // для золота *10 extern int levelDOWN = -4; // для золота *10
Конвертор тиковых файлов, созданных при помощи сборщика тиков, в различные форматы представления данных.FibonacciPivot
Индикатор Фибоначчи, рисующий уровни по предыдущему дню.
Утилита копирования сделок с минимальным функционалом.ZigZag Signal
Сигнал на основе индикатора ZigZag.