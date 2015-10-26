Реальный автор:

Profitrader, доработка Tor.

На фьючерсных рынках данные об объеме торговли сообщают с задержкой на день. Чтобы компенсировать этот недостаток, многие аналитики прибегают к индикатору тикового объем (tick volume™): он позволяет отслеживать изменения объема в течение торгового дня.

Тиковый объем показывает число сделок, заключенных за определенный внутридневной период, но не показывает число контрактов на сделку. Так, он может составить, например, 50 сделок в час. Но сколько контрактов было заключено при каждой сделке из этой цифры не видно. Могло быть, например, 50 однолотовых приказов или 50 столотовых приказов. С этой точки зрения тиковый объем не отражает истинного объема. Однако он остается ценным индикатором, поскольку только он позволяет измерить объем с меньшим опозданием — хотя и в ущерб точности.

Это основная информация по самому индикатору TVI , я его крутил и так и эдак и нашел, как его можно использовать. В связи с этим в него были добавлены Алерты, рисование стрелок на графике — для сигнализации вам о возможных входах.





Советы:

На основных валютах можно использовать его так: включаете график М5, тогда уровни индикатора levelUP = 4 и levelDOWN = -4, от них будем покупать или продавать. Рекомендую не усердствовать против тренда, но по сути очень много сигналов получаются против тренда — так называемые коррекции, но также он ловит и развороты. В этом вы можете убедиться на прогоне по истории.

Если берете, к примеру, золото — XAUUSD — то для него на M5 графике: levelUP = 40 и levelDOWN = -40 (как и всегда *10 просто).

Для остальных таймфреймов уровни другие и индивидуальные. При использовании ММ и усреднений получается неплохая система. Против тренда следует заходить очень осторожно.

Переменные :