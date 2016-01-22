真实作者:

Profitrader, 由 Tor 改进。

在期货市场上交易量的数据报告会有一天的延迟。为了弥补这一点, 许多分析师使用分时交易量指标 (分时交易量™): 它可以让您跟踪交易日期间的成交量变化。

分时交易量出示覆盖日内周期的成交数量, 但不能显示每笔成交的合约数量。因此, 它可以做到, 例如, 每小时 50 笔成交。但是每笔成交的合约数量无法从图示里搞清楚。有可能是, 例如, 50 笔一手订单或 50 笔一百手订单。从这个观点, 分时交易量不能反映真实交易量。不过, 它仍然是一个有价值的指标, 因为唯有它可令您以最少延迟测量交易量, 尽管是以精度为代价。

这是 TVI 指标的主要信息, 我已经在许多方面为它进行了修补, 并发现如何使用它。正因如此, 在图表上添加了警报并绘制箭头, 提醒用户有关的可能入场点。





提示:

它可以用于主要的货币, 像是: 打开 М5 图表, 则指标级别是 levelUP = 4 和 levelDOWN = -4, 买或卖将取决于它们。建议不要逆势太多, 但事实上许多信号转变为逆势 — 所谓的调整, 而且指标也判断反转。这可以在历史回测中看到。

举例, 工作于黄金 — XAUUSD — 那么在其 M5 图表: levelUP = 40 且 levelDOWN = -40 (通常 *10)。

对于不同时间帧, 级别是单独的。使用资金管理和摊平来优化系统。逆势入场要谨慎。

变量: