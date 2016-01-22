加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
分时交易量指标 1.1 - MetaTrader 4脚本
- 发布者:
- Yurij Izyumov
- 显示:
- 4855
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者:
Profitrader, 由 Tor 改进。
在期货市场上交易量的数据报告会有一天的延迟。为了弥补这一点, 许多分析师使用分时交易量指标 (分时交易量™): 它可以让您跟踪交易日期间的成交量变化。
分时交易量出示覆盖日内周期的成交数量, 但不能显示每笔成交的合约数量。因此, 它可以做到, 例如, 每小时 50 笔成交。但是每笔成交的合约数量无法从图示里搞清楚。有可能是, 例如, 50 笔一手订单或 50 笔一百手订单。从这个观点, 分时交易量不能反映真实交易量。不过, 它仍然是一个有价值的指标, 因为唯有它可令您以最少延迟测量交易量, 尽管是以精度为代价。
这是 TVI 指标的主要信息, 我已经在许多方面为它进行了修补, 并发现如何使用它。正因如此, 在图表上添加了警报并绘制箭头, 提醒用户有关的可能入场点。
提示:
它可以用于主要的货币, 像是: 打开 М5 图表, 则指标级别是 levelUP = 4 和 levelDOWN = -4, 买或卖将取决于它们。建议不要逆势太多, 但事实上许多信号转变为逆势 — 所谓的调整, 而且指标也判断反转。这可以在历史回测中看到。
举例, 工作于黄金 — XAUUSD — 那么在其 M5 图表: levelUP = 40 且 levelDOWN = -40 (通常 *10)。
对于不同时间帧, 级别是单独的。使用资金管理和摊平来优化系统。逆势入场要谨慎。
变量:
extern bool alerts = false; // 提醒应该交易 extern bool play = false; // 声音通知 extern bool strelka = true; // 是否绘制箭头 extern bool searchHight = true; // 寻找图表骨折 extern bool NaOtkrytieSvechi = true; // 仅当蜡烛条开盘 extern bool AllHights = false; // 所有骨折, 或 (true) 仅有那些超出 levelUP 和 levelDOWN 设置里指定的级别 extern int barp = 0; // 检查哪根蜡烛条: 0 或 1 (1 - 非重绘) extern int levelUP = 4; // 通常 *10 extern int levelDOWN = -4; // 对于黄金 *10
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13999
此 EA 使用三款指标: MA(150), RSI(3) 级别为 80 和 20, 随机振荡(6, 3, 3) 级别为 70 和 30。开单方向基于 MA。入场取决于 RSI 和随机振荡。离场取决于随机振荡。分时收集器
将收集的分时数据写入文件, 并绘制非标准图表。
基于之字折线指标的信号。ConvertTicksFile
分时文件转换器将分时收集器的数据转换为不同的数据表现格式。