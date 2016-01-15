Participe de nossa página de fãs
Volume do Indicador de Ticks 1.1 - indicador para MetaTrader 4
- Yurij Izyumov
- 3816
Autor real:
Profitrader, melhoria do Tor.
Nos mercados futuros, os dados sobre os volumes de negociação são relatados com um atraso de um dia. Para compensar isso, muitos analistas usam o indicador de volume tick (volume tick™): permite que você acompanhe as mudanças de volume durante o dia de negociação.
O volume de Tick indica o número de negócios concluídos ao longo de um determinado período intraday, mas não mostra o número de contratos por oferta. Assim, ele pode fazer 50 ofertas por hora, por exemplo, mas o número de contratos concluídos para cada negócio não está claro a partir deste exemplo. Pode haver 50 ordens de um lote ou 50 ordens de cem, por exemplo. Deste ponto de vista, o volume tick não reflete o volume verdadeiro. No entanto, existe um indicador valioso, pois é o único que permite medir o volume com menos atraso, embora perdendo na precisão.
Esta é a principal informação sobre o indicador TVI, eu o usei de muitas maneiras até descobrir como trabalhar com ele. Então foram adicionados alertas e desenhos de setas no gráfico para sinalizar ao usuário as possíveis entradas.
Sugestões:
Ele pode ser usado sobre as principais moedas: anexar no gráfico М5 e colocar os níveis do indicador na configuração: LevelUp = 4 e levelDOWN = -4, então comprar ou vender de acordo com eles. É recomendado não ir contra a tendência, mas na verdade muitos sinais acabam sendo contra a tendência - as chamadas correções e o indicador também determina as reversões. Isto pode ser visto num backtest do histórico.
Por exemplo, para trabalhar com ouro - XAUUSD - então no gráfico M5: levelUP = 40 e levelDOWN = -40 (os normais *10).
Para os diferentes timeframes os níveis são individuais. Usando o indicador MM e a média, torna-se um bom sistema. Entre contra a tendência com cautela.
Variáveis:
extern bool alerts = false; // alerta de supostas ofertas extern bool play = false; // notificação sonora extern bool strelka = true; // desenhar ou não setas extern bool searchHight = true; // procurar rompimentos no gráfico extern bool NaOtkrytieSvechi = true; // apenas na abertura do candle extern bool AllHights = false; // Todos os rompimentos ou (true) apenas aqueles além dos níveis especificados nas configurações LevelUp e levelDOWN extern int barp = 0; // qual candle verificar: 0 ou 1 (1 - não redesenha) extern int levelUP = 4; // *10 para Ouro extern int levelDOWN = -4; // *10 para Ouro
Este Expert Advisor usa três indicadores: MA(150), RSI(3) com os níveis 80 e 20, Stochastic (6, 3, 3) com os níveis 70 e 30. A direção das aberturas de ordens é baseada no indicador MA. Entradas pelo RSI e Stochastic. Saída pelo Stochastic.Coletor de Ticks
Coletor de ticks com gravação de dados num arquivo de plotagem de gráficos não padronizados.
Sinais com base no indicador ZigZag.ConvertTicksFile
O conversor de arquivos de tick criado em conjunto com o coletor de Ticks em diferentes formatos de representação de dados.