Volume do Indicador de Ticks 1.1 - indicador para MetaTrader 4

William Blau
Publicado por:
Yurij Izyumov
Visualizações:
3816
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Profitrader, melhoria do Tor.

Nos mercados futuros, os dados sobre os volumes de negociação são relatados com um atraso de um dia. Para compensar isso, muitos analistas usam o indicador de volume tick (volume tick™): permite que você acompanhe as mudanças de volume durante o dia de negociação.

O volume de Tick indica o número de negócios concluídos ao longo de um determinado período intraday, mas não mostra o número de contratos por oferta. Assim, ele pode fazer 50 ofertas por hora, por exemplo, mas o número de contratos concluídos para cada negócio não está claro a partir deste exemplo. Pode haver 50 ordens de um lote ou 50 ordens de cem, por exemplo. Deste ponto de vista, o volume tick não reflete o volume verdadeiro. No entanto, existe um indicador valioso, pois é o único que permite medir o volume com menos atraso, embora perdendo na precisão.

Esta é a principal informação sobre o indicador TVI, eu o usei de muitas maneiras até descobrir como trabalhar com ele. Então foram adicionados alertas e desenhos de setas no gráfico para sinalizar ao usuário as possíveis entradas.

Sinais TVI

Sugestões:

Ele pode ser usado sobre as principais moedas: anexar no gráfico М5 e colocar os níveis do indicador na configuração: LevelUp = 4 e levelDOWN = -4, então comprar ou vender de acordo com eles. É recomendado não ir contra a tendência, mas na verdade muitos sinais acabam sendo contra a tendência - as chamadas correções e o indicador também determina as reversões. Isto pode ser visto num backtest do histórico.

Por exemplo, para trabalhar com ouro - XAUUSD - então no gráfico M5: levelUP = 40 e levelDOWN = -40 (os normais *10).

Para os diferentes timeframes os níveis são individuais. Usando o indicador MM e a média, torna-se um bom sistema. Entre contra a tendência com cautela.

Variáveis:

extern bool alerts = false;  // alerta de supostas ofertas
extern bool play = false;    // notificação sonora
extern bool strelka = true;  // desenhar ou não setas
extern bool searchHight = true; // procurar rompimentos no gráfico
extern bool NaOtkrytieSvechi = true;  // apenas na abertura do candle
extern bool AllHights = false; // Todos os rompimentos ou (true) apenas aqueles além dos níveis especificados nas configurações LevelUp e levelDOWN
extern int barp = 0; // qual candle verificar: 0 ou 1 (1 - não redesenha)
extern int levelUP = 4; //  *10 para Ouro
extern int levelDOWN = -4; // *10 para Ouro

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13999

