Ticks Volume Indicator 1.1 - Indikator für den MetaTrader 4

William Blau
Yurij Izyumov
2307
(32)
Profitrader, verbesserungen durch Tor.

In den Futures-Märkten wird das Volumen mit einem Tag Verzögerung veröffentlicht Um dieses zu kompensieren verwenden viele Analysten den "tick volume indicator" (tick volume™): Dieser erlaubt es Ihnen die Veränderungen im Volumen während des Tages zu verfolgen.

Tick ​​volume zeigt die Anzahl der Deals über eine bestimmte intra-day-Periode an, aber er zeigt nicht die Anzahl der Kontrakte pro Deal an. Er könnte also zum Beispiel 50 Deals pro Stunde anzeigen. Aber die Anzahl der Kontrakte für jeden Deal wird daraus nicht ersichtlich. Dieses könnten zum Beispiel 50 1-Lot Orders sein oder 50 100-Lot Orders. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, zeigt der Indikator nicht das wirkliche Volumen an. Aber es ist dennoch ein wertvoller Indikator weil er der einzige ist welcher es erlaubtes Volumen innerhalb eines Tages zu beobachten, allerdings auf Kosten der Genauigkeit.

Dieses ist die wichtigste Information über den TVI Indikator, mit welchen ich lange rumhantiert habe und nun zu benutzen weiß. Daher habe ich jetzt Alarme und Pfeile hinzugefügt, welche dem Anwender gute Einstiegsmöglichkeiten signalisieren sollen.

TVI Signals

Hinweise:

Er kann mit den wichtigsten Währungen wie folgt verwendet werden: Öffnen Sie einen М5 Chart, dann sind die Indikatorlevels levelUP = 4 und levelDOWN = -4, nach denen Sie kaufen oder verkaufen können. Sie sollte nicht zu sehr gegen den Trend handeln, Aber es gibt in der Tat viele Signale die gegen den Trend sind — die sogenannten Korrekturen, und der Indikator bestimmt ebenfalls diese Umkehrungen. Dieses können Sie einen Backtest entnehmen.

Zum Beispiel bei Gold — XAUUSD — dann haben wir auf dem M5 Chart: levelUP = 40 und levelDOWN = -40 (den üblichen Wert *10).

Für andere Timeframes sind die Ebenen individuell. Die Verwendung von Moneymanagement und Mittelungen machen dieses zu einem guten system. Seien Sie vorsichtig bei dem Einstieg in den Markt gegen den Trend.

Variablen:

extern bool alerts = false;  // Alarm für mögliche Einstiegspunkte
extern bool play = false;    // Sound-Benachrichtigungen
extern bool strelka = true;  // Ob Pfeile gezeichnet werden sollen oder nicht
extern bool searchHight = true; // Nach Brüchen im Chart suchen
extern bool NaOtkrytieSvechi = true;  // Nur nach vollendeten Kerzen kaufen
extern bool AllHights = false; // alle Brüche (true) nur die, die über dem Niveau der LevelUP und levelDOWN Einstellungen liegen
extern int barp = 0; // Welche Kerze überprüft werden soll: 0 oder 1 (1 - nicht neu gezeichnet)
extern int levelUP = 4; // für Gold *10
extern int levelDOWN = -4; // *10 für Gold

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13999

