XKRI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Oscilador KRI suavizado, representado en forma de histograma de color.

El indicador usa para su compilación las clases СMoving_Average y CXMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento detallado ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XKRI_Histogram

SlopeDirectionLine_HTF_Signal SlopeDirectionLine_HTF_Signal

El indicador SlopeDirectionLine_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia de las tres barras del indicador SlopeDirectionLine en forma de tres objetos gráficos cuyo color precisamente determina la dirección de la tendencia.

KRI_HTF KRI_HTF

Indicador KRI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

KRICandle KRICandle

Indicador KRI en forma de vela.

XKRI_Histogram_HTF XKRI_Histogram_HTF

Indicador XKRI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.