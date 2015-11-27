Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XKRI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Oscilador KRI suavizado, representado en forma de histograma de color.
El indicador usa para su compilación las clases СMoving_Average y CXMA de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento detallado ya se publicó el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig. 1. Indicador XKRI_Histogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13957
