Сглаженный осциллятор KRI, выполненный в виде цветной гистограммы.

Индикатор для своей компиляции использует классы СMoving_Average и CXMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XKRI_Histogram