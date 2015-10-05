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XKRI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Сглаженный осциллятор KRI, выполненный в виде цветной гистограммы.
Индикатор для своей компиляции использует классы СMoving_Average и CXMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XKRI_Histogram
SlopeDirectionLine_HTF_Signal
Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal выводит направление тренда с трех баров индикатора SlopeDirectionLine в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.KRI_HTF
Индикатор KRI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
KRICandle
Индикатор KRI в свечном виде.XKRI_Histogram_HTF
Индикатор XKRI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.