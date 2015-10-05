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Индикаторы

XKRI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1718
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Сглаженный осциллятор KRI, выполненный в виде цветной гистограммы.

Индикатор для своей компиляции использует классы СMoving_Average и CXMA библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XKRI_Histogram

Рис.1. Индикатор XKRI_Histogram

SlopeDirectionLine_HTF_Signal SlopeDirectionLine_HTF_Signal

Индикатор SlopeDirectionLine_HTF_Signal выводит направление тренда с трех баров индикатора SlopeDirectionLine в виде трех графических объектов, цвет которых и определяет направление тренда.

KRI_HTF KRI_HTF

Индикатор KRI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

KRICandle KRICandle

Индикатор KRI в свечном виде.

XKRI_Histogram_HTF XKRI_Histogram_HTF

Индикатор XKRI_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.