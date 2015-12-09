無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XKRI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
平滑化オシレータ―KRIは、カラーヒストグラムの形で作成されています。
インディケータは、自分のコンパイルの為に、クラスСMoving_AverageとSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCXMAを使用しますが、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
画像1インディケータ XKRI_Histogram
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13957
SlopeDirectionLine_HTF_Signal
インディケータ SlopeDirectionLine_HTF_SignalはインディケータSlopeDirectionLineの3つのバーからトレンドの傾向を、3つのグラフィックオブジェクトとして出力し、それらの色がトレンドの傾向を表します。KRI_HTF
インディケータ KRIは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。
KRICandle
ローソクタイプのインディケータKRIXKRI_Histogram_HTF
インディケータ XKRI_Histogramは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。