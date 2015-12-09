インディケータ SlopeDirectionLine_HTF_SignalはインディケータSlopeDirectionLineの3つのバーからトレンドの傾向を、3つのグラフィックオブジェクトとして出力し、それらの色がトレンドの傾向を表します。

インディケータ KRIは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。