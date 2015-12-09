コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XKRI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
766
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
xkri_histogram.mq5 (8.56 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

平滑化オシレータ―KRIは、カラーヒストグラムの形で作成されています。

インディケータは、自分のコンパイルの為に、クラスСMoving_AverageとSmoothAlgorithms.mqhライブラリのCXMAを使用しますが、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

画像1インディケータ XKRI_Histogram

画像1インディケータ XKRI_Histogram

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13957

SlopeDirectionLine_HTF_Signal SlopeDirectionLine_HTF_Signal

インディケータ　SlopeDirectionLine_HTF_SignalはインディケータSlopeDirectionLineの3つのバーからトレンドの傾向を、3つのグラフィックオブジェクトとして出力し、それらの色がトレンドの傾向を表します。

KRI_HTF KRI_HTF

インディケータ KRIは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。

KRICandle KRICandle

ローソクタイプのインディケータKRI

XKRI_Histogram_HTF XKRI_Histogram_HTF

インディケータ XKRI_Histogramは、入力パラメータのインディケータの時間軸を変更することができます。