Indicadores

KRI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
743
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
kri.mq5 (6.11 KB) ver
kri_htf.mq5 (8.94 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Indicador KRI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador KRI.mq5.

Fig. 1. Indicador KRI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13945

Exp_XDerivative Exp_XDerivative

El experto Exp_XDerivative está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador XDerivative.

Exp_TEMA_CUSTOM Exp_TEMA_CUSTOM

El experto Exp_TEMA_CUSTOM está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador TEMA_CUSTOM.

SlopeDirectionLine_HTF_Signal SlopeDirectionLine_HTF_Signal

El indicador SlopeDirectionLine_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia de las tres barras del indicador SlopeDirectionLine en forma de tres objetos gráficos cuyo color precisamente determina la dirección de la tendencia.

XKRI_Histogram XKRI_Histogram

Oscilador KRI suavizado, representado en forma de histograma de color.