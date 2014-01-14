El Método Kairi (KRI) es similar al Momentum de acuerdo con su modo de aplicación.

El oscilador fluctúa alrededor de 0, pero el rango de la fluctuación es más ancha. El período de suavizado recomendado es - 13. KRI se puede utilizar en cualquier marco temporal. Es uno de los osciladores simples. Al crear el indicador, la desviación de un precio a partir de su media movil simple se calcula y el resultado se muestra en el porcentaje de la media.

Fórmula de cálculo del indicador:

KRI = 100 * (PRICE[bar] - SMA(PRICE[bar],period)) / SMA(PRICE[bar],period)



donde:

PRICE[bar] - precio;

SMA() - algoritmo de suavizado;

period - SMA() periodo de suavizado;

bar - índice de la barra.

En caso de que el movimiento de los precios no defina claramente la tendencia, un considerable valor positivo del indicador KRI significa una sobrecarga y marca un momento para abrir una posición corta. Un valor negativo considerable es una señal de compra.



En caso de una tendencia claramente definida, KRI generará valores positivos estables durante una tendencia a la baja debido al tiempo transcurrido entre la media móvil y el precio actual. KRI generará valores negativos estables durante una tendencia alcista. Por lo tanto, si los valores del método no cambian de positivo a negativo o viceversa por un tiempo bastante largo, puede ser utilizado como un indicador de tendencia.



Las señales se generan cuando los valores de los indicadores pasan por encima de +1 (zona de sobrecompra) y por debajo de -1 (zona de sobreventa) y luego vuelven a la mitad. Son señales adicionales una divergencia alcista o una convergencia bajista del indicador y el precio.

El indicador utiliza la clase СMoving_Average de la librería SmoothAlgorithms.mqh para su compilación. El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando una serie de precios para los cálculos intermedios sin usar búferes adicionales"



