Der glättende Oszillator KRI, der in Form eines farbigen Histogramms gemacht wurde.

Der Indikator verwendet für seine Kompilation die Klasse СMoving_Average und CXMA der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator XKRI_Histogram