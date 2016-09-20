CodeBaseKategorien
XKRI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
XKRI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der glättende Oszillator KRI, der in Form eines farbigen Histogramms gemacht wurde.

Der Indikator verwendet für seine Kompilation die Klasse СMoving_Average und CXMA der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Der Indikator XKRI_Histogram

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13957

SlopeDirectionLine_HTF_Signal SlopeDirectionLine_HTF_Signal

Der Indikator SlopeDirectionLine_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen von drei Bars des Indikators SlopeDirectionLine in Form von drei grafischen Objekten, deren Farbe die Trend-Richtung bestimmen.

KRI_HTF KRI_HTF

Der Indikator KRI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

KRICandle KRICandle

Der Indikator KRI in einer Kerzen-Form.

XKRI_Histogram_HTF XKRI_Histogram_HTF

Der Indikator XKRI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.