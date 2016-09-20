und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
XKRI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
- 651
Der glättende Oszillator KRI, der in Form eines farbigen Histogramms gemacht wurde.
Der Indikator verwendet für seine Kompilation die Klasse СMoving_Average und CXMA der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh, die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Der Indikator XKRI_Histogram
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13957
Der Indikator SlopeDirectionLine_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen von drei Bars des Indikators SlopeDirectionLine in Form von drei grafischen Objekten, deren Farbe die Trend-Richtung bestimmen.KRI_HTF
Der Indikator KRI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Indikator KRI in einer Kerzen-Form.XKRI_Histogram_HTF
Der Indikator XKRI_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.