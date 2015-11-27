El indicador SlopeDirectionLine_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia de las tres barras del indicador SlopeDirectionLine en forma de tres objetos gráficos cuyo color precisamente determina la dirección de la tendencia.

Parámetros de entrada del indicador:

Es posible cambiar el marco temporal y el nombre del activo financiero según los cuales se realiza el cálculo del indicador, utilizando para ello las variables de entrada correspondientes del indicador. Si el valor del parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, entonces se usará como activo financiero el instrumento actual del gráfico.

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ;

Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:

Los parámetros de entrada del indicador SlopeDirectionLine, cuyas imprescindibles aclaraciones fueron expuestas en la página dedicada al propio indicador SlopeDirectionLine, y que voy a omitir. Los parámetros de entrada del indicador SlopeDirectionLineHTF_Signal que son necesarios para su representación visual: input string Symbols_Sirname= "SlopeDirectionLine_Label_" ; input color UpSymbol_Color= clrBlue ; input color DnSymbol_Color= clrRed ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int X_3= 120 ; input int Y_3= 10 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 0 ;

Si se presupone el uso de varios indicadores SlopeDirectionLine_HTF_Signal en un gráfico, entonces cada uno de ellos deberá tener su propio valor de variable de línea Symbols_Sirname (nombre para las marcas del indicador).

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador SlopeDirectionLine.

Los indicadores usan las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".