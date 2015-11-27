Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SlopeDirectionLine_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
El indicador SlopeDirectionLine_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia de las tres barras del indicador SlopeDirectionLine en forma de tres objetos gráficos cuyo color precisamente determina la dirección de la tendencia.
Parámetros de entrada del indicador:
Es posible cambiar el marco temporal y el nombre del activo financiero según los cuales se realiza el cálculo del indicador, utilizando para ello las variables de entrada correspondientes del indicador. Si el valor del parámetro de entrada Symbol_ (activo financiero) está vacío, entonces se usará como activo financiero el instrumento actual del gráfico.
//+-----------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-----------------------------------+ input string Symbol_=""; // Activo financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Marco temporal del indicador para el cálculo del indicador
Los parámetros de entrada se pueden dividir en dos grandes grupos:
- Los parámetros de entrada del indicador SlopeDirectionLine, cuyas imprescindibles aclaraciones fueron expuestas en la página dedicada al propio indicador SlopeDirectionLine, y que voy a omitir.
- Los parámetros de entrada del indicador SlopeDirectionLineHTF_Signal que son necesarios para su representación visual:
//--- ajustes para la representación del indicador input string Symbols_Sirname="SlopeDirectionLine_Label_"; // Número para las marcas del indicador input color UpSymbol_Color=clrBlue; // Color del símbolo de crecimiento input color DnSymbol_Color=clrRed; // Color del símbolo de caída input color IndName_Color=clrDarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symbols_Size=34; // Tamaño de los símbolos de la señal input uint Font_Size=15; // Tamaño de la fuente del nombre del indicador input int X_3=120; // Desplazamiento del nombre en horizontal input int Y_3=10; // Desplazamiento del nombre en vertical input bool ShowIndName=true; // Representación del nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Ángulo de ubicación input uint X_=0; // Desplazamiento en horizontal input uint Y_=0; // Desplazamiento en vertical
Si se presupone el uso de varios indicadores SlopeDirectionLine_HTF_Signal en un gráfico, entonces cada uno de ellos deberá tener su propio valor de variable de línea Symbols_Sirname (nombre para las marcas del indicador).
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators del terminal de cliente tiene que existir el archivo compilado del indicador SlopeDirectionLine.
Los indicadores usan las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
