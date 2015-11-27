CodeBaseSecciones
Indicadores

XKRI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
700
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
xkri_histogram.mq5 (8.56 KB) ver
xkri_histogram_htf.mq5 (9.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance

Indicador XKRI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XKRI_Histogram.mq5.

Fig. 1. Indicador XKRI_Histogram_HTF

