XKRI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador XKRI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XKRI_Histogram.mq5.
Fig. 1. Indicador XKRI_Histogram_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13961
Indicador KRI en forma de vela.XKRI_Histogram
Oscilador KRI suavizado, representado en forma de histograma de color.
El experto Exp_XKRI_Histogram está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador XKRI_Histogram.XKRICandle
Indicador XKRI en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo XKRI de las series temporales de precio correspondientes.