XKRI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
O oscilador KRI suavizado implementado como um histograma colorido.
O indicador utiliza as classes СMoving_Average e CXMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O trabalho com esta classe foi descrito em detalhes no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".
Fig.1. O indicador XKRI_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13957
