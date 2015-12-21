CodeBaseSeções
XKRI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O oscilador KRI suavizado implementado como um histograma colorido.

O indicador utiliza as classes СMoving_Average e CXMA da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. O trabalho com esta classe foi descrito em detalhes no artigo "SÉRIE DE PREÇO MÉDIO PARA CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS SEM UTILIZAR BUFFERS ADICIONAIS".

Fig.1. O indicador XKRI_Histogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13957

