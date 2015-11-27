Pon "Me gusta" y sigue las noticias
KRICandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador KRI en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo KRI de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador KRI.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators
Fig. 1. Indicador KRICandle
