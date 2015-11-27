CodeBaseSecciones
Indicadores

KRICandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
kri.mq5 (6.11 KB) ver
kricandle.mq5 (8.25 KB) ver
Indicador KRI en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo KRI de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador KRI.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators

Fig. 1. Indicador KRICandle

XKRI_Histogram XKRI_Histogram

Oscilador KRI suavizado, representado en forma de histograma de color.

SlopeDirectionLine_HTF_Signal SlopeDirectionLine_HTF_Signal

El indicador SlopeDirectionLine_HTF_Signal muestra la dirección de la tendencia de las tres barras del indicador SlopeDirectionLine en forma de tres objetos gráficos cuyo color precisamente determina la dirección de la tendencia.

XKRI_Histogram_HTF XKRI_Histogram_HTF

Indicador XKRI_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_XKRI_Histogram Exp_XKRI_Histogram

El experto Exp_XKRI_Histogram está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador XKRI_Histogram.