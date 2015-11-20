请观看如何免费下载自动交易
平滑的 KRI 振荡器, 以彩色直方图的形式实现。
指标使用 СMoving_Average 和 CXMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"
图例.1. XKRI_Histogram 指标
SlopeDirectionLine_HTF_Signal
指标 SlopeDirectionLine_HTF_Signal 显示趋势方向, 三个图形对象来自 SlopeDirectionLine 指标的三根柱线, 颜色在根据趋势方向判断KRI_HTF
指标 KRI 在输入参数中有时间帧选项。
KRICandle
指标 KRI 以蜡烛条序列的形式实现。XKRI_Histogram_HTF
指标 XKRI_Histogram 在输入参数中有时间帧选项。