XKRI_Histogram - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
平滑的 KRI 振荡器, 以彩色直方图的形式实现。

指标使用 СMoving_Average 和 CXMA 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1. XKRI_Histogram 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13957

