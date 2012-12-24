Ставь лайки и следи за новостями
Exp_MultiTrend_Signal_KVN - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4280
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Торговая система Exp_MultiTrend_Signal_KVN построена на основе изменения направления тренда, отображаемого индикатором MultiTrend_Signal_KVN. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление очередной стрелки индикатора.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора MultiTrend_Signal_KVN.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2011 год на EURAUD H4:
Рис. 2. График результатов тестирования
