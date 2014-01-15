Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Close Flat Channel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1088
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Algoritmo para el cálculo:
- Encontrar el precio de cierre más alto y más bajo para el período indicado y comprobar si se encuentran dentro de los límites del rango especificado.
- Si el punto 1 se afirma, encontrar el valor del precio más alto y el más bajo durante un período, añadir / quitar el relleno y dibujar los bordes del canal.
- Si el parámetro "InpTakePrev" es true, los bordes del canal anterior se considerarán, si había tal canal en la barra anterior.
Recomendaciones:
- El indicador fue creado para establecer los niveles para colocar órdenes stop en la ruptura de un movimiento plano.
- Debe tenerse en cuenta que si la distancia entre los cierres de grandes marcos de tiempo es demasiado baja, el indicador no muestra nada, porque simplemente no encuentra situaciones apropiadas.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1133
Exp_ColorXADX
Sistema de comercio basado en el cambio de dirección de la tendencia y la fuerza de la tendencia mostrada por el indicador ColorXADX.Exp_MultiTrend_Signal_KVN
Sistema de comercio basado en el indicador de Vladimir Korykin
High Low Flat Channel
Define los límites de un canal plano basado en los extremos de las barras.Exp_BuySell
Sistema de trading basado en las señales del indicador BuySell.