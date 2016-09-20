無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_MultiTrend_Signal_KVN - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 795
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_MultiTrend_Signal_KVN取引システムはMultiTrend_Signal_KVN指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに次のインジケータの矢印の出現があった場合に形成されます。
コンパイルされたMultiTrend_Signal_KVN.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
H4での2011のEURAUDの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1392
MultiTrend_Signal_KVN
有名なトレーダーKoryakinの指標Exp_EF_distance
EF_distance指標で表示されるトレンドのトレンド方向の変化とFlat-Trendで決定されるトレンドの力に基づいた取引システム。
ytg_Fractals_Price
フラクタルの価格レベルの指標TrendEnvelopes
典型的なセマフォトレンド指標。