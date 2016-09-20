Exp_MultiTrend_Signal_KVN取引システムはMultiTrend_Signal_KVN指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに次のインジケータの矢印の出現があった場合に形成されます。

コンパイルされたMultiTrend_Signal_KVN.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1 チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のEURAUDの検証結果：

図2 検証結果のチャート