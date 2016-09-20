コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_MultiTrend_Signal_KVN - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
795
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
multitrend_signal_kvn.mq5 (7.85 KB) ビュー
exp_multitrend_signal_kvn.mq5 (6.59 KB) ビュー
Exp_MultiTrend_Signal_KVN取引システムはMultiTrend_Signal_KVN指標で表示されるトレンド方向の変化に基づいています。シグナルはバーが閉じるときに次のインジケータの矢印の出現があった場合に形成されます。

コンパイルされたMultiTrend_Signal_KVN.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

 H4での2011のEURAUDの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

 

