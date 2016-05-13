CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_MultiTrend_Signal_KVN - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
906
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
multitrend_signal_kvn.mq5 (7.85 KB) ansehen
exp_multitrend_signal_kvn.mq5 (6.59 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Exp_MultiTrend_Signal_KVN Handelssystem basiert auf Änderungen der Trendrichtung, die durch den MultiTrend_Signal_KVN Indikator angezeigt wird. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn der nächste Indikatorpfeil auftritt.

Speichern Sie die compilierte MultiTrend_Signal_KVN.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

 Testergebnisse für 2011 für EURAUD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1392

MultiTrend_Signal_KVN MultiTrend_Signal_KVN

Indikator des berühmten Traders Korykin

Exp_EF_distance Exp_EF_distance

Das Handelssystem basiert auf Änderung der Trendrichtung, welche durch den EF_distance Indikator dargestellt wird und der Trendstärke, welche durch den Flat-Trend Indikator dargestellt wird.

ytg_Fractals_Price ytg_Fractals_Price

Indikator für fraktale Preislevel

TrendEnvelopes TrendEnvelopes

Der typical semaphore Trend Indikator.