Exp_MultiTrend_Signal_KVN - Experte für den MetaTrader 5
Ansichten: 906
- 906
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Das Exp_MultiTrend_Signal_KVN Handelssystem basiert auf Änderungen der Trendrichtung, die durch den MultiTrend_Signal_KVN Indikator angezeigt wird. Ein Signal um einen Trade auszulösen wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn der nächste Indikatorpfeil auftritt.
Speichern Sie die compilierte MultiTrend_Signal_KVN.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnisse für 2011 für EURAUD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1392
