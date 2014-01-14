CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_MultiTrend_Signal_KVN - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1274
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O sistema de negociação Exp_MultiTrend_Signal_KVN trading se baseia nas variações da direção da tendência exibida pelo indicador MultiTrend_Signal_KVN. O sinal se forma após o fechamento da barra, quando aparece a seta indicadora.

Coloque o arquivo compilado MultiTrend_Signal_KVN.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

 Resultados do teste para o par EURAUD H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1392

SuperSR6 SuperSR6

Indicador que desenhas as possíveis linhas de suporte / resistência em fractais.

CandleStop CandleStop

Indicador que rastreias os níveis de stop.

Exp_ColorXADX Exp_ColorXADX

Sistema de negociação baseado na variação da direção e força da tendência mostrada pelo indicador ColorXADX.

Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend2 Módulo de sinais de negociação, com base no indicador BrainTrend2

Uma vela limão do indicador BrainTrend2 é um sinal para abrir uma posição de compra, uma vela Magenta é um sinal para abrir uma posição de venda.