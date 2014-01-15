Descripción:

Sistema de comercio basado en el cambio de dirección de la tendencia y la fuerza de la tendencia mostrada por el indicador ColorXADX. La señal para llevar a cabo una transacción se forma en el cierre de la barra dependiendo del cambio de color de la nube del indicador "XDi".

Para eliminar la posibilidad de activación en el Asesor Experto para determinar la fuerza de la tendencia plana, se añade en qué nivel se determina si hay suficiente fuerza en la tendencia de la posición abierta. El filtrado de las transacciones se realiza por el parámetro de entrada de este indicador:

input int ExtraHighLevel= 30 ;

El filtrado de las transacciones es llevado a cabo solo por la entrada, las salidas son sin filtrar.

Coloca el fichero compilado ColorXADX.ex5 en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas que se muestran a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. No se han utilizado Stop Loss ni Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Instancias del historial de las transacciones en el gráfico.

Resultados de la prueba para USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Gráfico de los resultados de las pruebas