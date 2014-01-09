请观看如何免费下载自动交易
Exp_MultiTrend_Signal_KVN - MetaTrader 5EA
此 Exp_MultiTrend_Signal_KVN 交易系统基于 MultiTrend_Signal_KVN 指标的趋势方向改变。在柱线收盘时，如果指标出现下一个箭头，产生执行交易的信号。
放置 MultiTrend_Signal_KVN.ex5 编译文件至客户端数据文件夹\MQL5\Indicators。
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的合约历史实例。
测试结果 从 2011 品种 EURAUD H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1392
