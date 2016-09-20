コードベースセクション
MultiTrend_Signal_KVN - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
987
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Vladimir Korykin

有名なトレーダーKoryakinの指標。チャネルに入るのに役立ちます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月29日に公開されました。   

図1 有名なトレーダーKoryakinの指標

図1 有名なトレーダーKoryakinの指標 

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1391

