記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MultiTrend_Signal_KVN - MetaTrader 5のためのインディケータ
987
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Vladimir Korykin
有名なトレーダーKoryakinの指標。チャネルに入るのに役立ちます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月29日に公開されました。
図1 有名なトレーダーKoryakinの指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1391
