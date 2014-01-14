CodeBaseSeções
MultiTrend_Signal_KVN - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1396
Avaliação:
(19)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Vladimir Korykin

Indicador que se baseia no famoso trader Korykin. Ele ajuda você a abrir posições dentro do canal.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.10.2007.   

Fig.1 Indicador que se baseia no famoso trader Korykin

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1391

