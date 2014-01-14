Participe de nossa página de fãs
MultiTrend_Signal_KVN - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Vladimir Korykin
Indicador que se baseia no famoso trader Korykin. Ele ajuda você a abrir posições dentro do canal.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 29.10.2007.
Fig.1 Indicador que se baseia no famoso trader Korykin
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1391
