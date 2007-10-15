CodeBaseРазделы
Индикаторы

MultiTrend_Signal_KVN - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
6415
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Vladimir Korykin

Индикатор известного трейдера Корякина. Он помогает входить внутрь канала.


