请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MultiTrend_Signal_KVN - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1863
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
Vladimir Korykin
著名交易员 Korykin 的指标。它有助于进入通道里面。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 29.10.2007。
图例.1 著名交易员 Korykin 的指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1391
Exp_ColorTrend_CF
此 Exp_ColorTrend_CF 交易系统基于 ColorTrend_CF 指标的趋势方向改变Exp_ColorLeManTrend
此 Exp_ColorLeManTrend 交易系统基于 ColorLeManTrend 指标的趋势方向改变
Exp_MultiTrend_Signal_KVN
此交易系统基于的指标，来自 Vladimir Korykin。Exp_StepSto_v1
此自动交易系统，在 StepSto_v1 随机振荡器信号的基础上绘制。