MultiTrend_Signal_KVN - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
实际作者:

Vladimir Korykin

著名交易员 Korykin 的指标。它有助于进入通道里面。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 mql4.com 的代码基地 29.10.2007。   

图例.1 著名交易员 Korykin 的指标 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1391

