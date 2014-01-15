CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_X2MA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1010
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
exp_x2ma.mq5 (8.29 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
tradealgorithms.mqh (67.73 KB) ver
\MQL5\Indicators\
x2ma.mq5 (8.75 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Asesor Experto Exp_X2MA se construye a partir de los cambios que se producen en la media móvil universal X2MA. La señal se forma cuando una barra se cierra mientras se produce un cambio en la dirección de la media móvil.

Hay que poner el archivo compilado X2MA.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas sobre USDCHF H4 en 2011:

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Fig. 2. Resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1062

iEnvelopes_HTF iEnvelopes_HTF

Envelopes dibujado en forma de ZigZag. Se puede fijar una temporalidad y luego calcular los parámetros de entrada.

MultiTrend_Signal_KVN MultiTrend_Signal_KVN

El indicador del famoso trader Korykin

MultiJFatlSignal MultiJFatlSignal

El indicador MultiJFatlSignal muestra información de la tendencia actual mediante cuatro indicadores JFatl que se obtienen de marcos temporales distintos.

PriceVSwma PriceVSwma

Variación sobre el tema de la combinación linear no-trivial de osciladores estocásticos