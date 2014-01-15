Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Exp_X2MA - Asesor Experto para MetaTrader 5
El Asesor Experto Exp_X2MA se construye a partir de los cambios que se producen en la media móvil universal X2MA. La señal se forma cuando una barra se cierra mientras se produce un cambio en la dirección de la media móvil.
Hay que poner el archivo compilado X2MA.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas sobre USDCHF H4 en 2011:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1062
